Belen avrebbe già un altro uomo accanto a sè dopo Antonino, anche lui giovanissimo e super famoso. Ecco le indiscrezioni

La telenovelas sulla storia d’amore tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese va avanti un po’ come quella tra Wanda Nara e Mauro Icardi. Se i primi però sembrano essere, almeno sui social, più lontani che mai, i secondi sbandierano al mondo il loro amore ritrovato.

Ora però sulle spalle di Belen arriva una indiscrezione che fa sgranare gli occhi. La showgirl si frequenterebbe, infatti, con un cantante giovanissimo e all’apice del successo in questo momento. Antonino messo già via e dimenticato. Cosa c’è di vero in tutto questo?

Belen dopo Antonino, il nome bomba

Il gossip impazza e non si ferma attorno alla crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. A pochi mesi dalla nascita della piccola Luna Marie, i due sembrano non riuscire a trovare la quadra. E così tra insinuazioni e indiscrezioni, i riflettori non si spengono.

Quello che arriva però nelle ultime ore è un gossip molto pericoloso. Secondo alcune segnalazioni arrivate a Deianira Marzano, Belen si frequenterebbe con Damiano dei Maneskin. Due, nello specifico, i messaggi di alcuni suoi fan che spiegano come la showgirl ed il cantante della band più amata al mondo in questo momento si vedano in gran segreto. Uno dei due assicura addirittura che la cosa va avanti da circa due anni.

Come la stessa influencer ha da subito sottolineato, l’indiscrezione sembra altamente improbabile per una serie di motivi. In primis perché Damiano è fidanzato e poi Belen ha veramente partorito da poco. È tornata al lavoro subito ed è stata impegnata nella cura della sua piccola.

Le circostanze per vedersi ed iniziare un flirt sarebbero state risicate, se non impossibili, sottolinea Deianira. In questi mesi Damiano è stato in giro per l’Europa fino ad arrivare negli States mentre Belen partoriva e dava alla luce la sua secondogenita.

La loro frequentazione pare altamente improbabile in quanto i due non avrebbero avuto tempo per farlo. Che sia stata una frequentazione telefonica? Potrebbe essere anche se le circostanze parlano chiaro, il gossip è infondato.