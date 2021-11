Chiara Ferragni illumina la sera di Bari e si gode il calore immenso del pubblico. Bella e raggiante come non mai

Un vero bagno di folla è stato quello che a Bari ha accolto Chiara Ferragni. Tutti pazzi per l’imprenditrice digitale che ha incontrato i suoi fan nello store di Douglas, il brand con il quale ha creato la sua ultima collezione di prodotti make-up.

Tutti rigorosamente con la mascherina ma saltano le distanze. Anche se l’evento era contingentato, non sono mancate le polemiche sui social. Per la moglie di Fedez tantissime ragazze in fila che non vedevano l’ora di incontrarla e scattare un selfie.

Tutte all’unisono dicono ai microfoni di Repubblica: “È un idolo: da sola si è creata un mondo” e le mamme sottolineano come Chiara si stata davvero molto gentile.

Chiara Ferragni, tra glam e sensualità

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Ha scelto un total black Chiara Ferragni per incontrare i suoi fan a Bari. L’influencer non è passata certo inosservata con un abito super brillante, una gonna al limite e delle gambe che fanno sognare.

Look non eccessivo, rispetto agli standard ai quali ci ha abituati ultimamente, senza mettere da parte glamour e tendenza. Chiara è sobria ma si fa notare. Gli stivali in pelle lucidi arrivano oltre il ginocchio, la gonna morbida svolazza e le gambe fasciate in collant neri velati si fanno ben apprezzare.

Capelli sciolti che le cadono morbidi sulle spalle con piccole onde e trucco importante, realizzato ovviamente con tutti gli articoli della sua nuova linea.

Su Instagram regala scatti e video che descrivono alcuni momenti della serata con tanto calore di pubblico e tanti giovani che la seguono con ammirazione per la sua tenacia e per la forza che ha avuto nel costruire tutto da sola.

Lei, dal canto suo, ringrazia tutti, felicissima per il calore che la gente le ha dimostrato. “È stato incredibile ieri incontrarvi a Bari 🥰 – ha scritto nella didascalia al post – Eravate tantissimi e sono stata troppo contenta di vedervi dal vivo e sapere che la mia collezione di make up @chiaraferragnibrand vi stia piacendo così tanto 😍 un grazie speciale a @douglasitalia che ha reso possibile questo incontro 🙏”.

Tantissimi complimenti e applausi per lei anche da chi la segue online e tra i tanti commenti parte un “Mi fai morire”.