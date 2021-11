“Sei perfetta”. Cristina Marino: la seduzione nella semplicità. Attenzione: haters dietro l’angolo – FOTO

Cristina Marino. Attrice e influencer di successo dona ai suoi follower scatti sempre raffinati, che trasmettono eleganza senza essere mai volgare. Una piccola critica spicca tra i commenti

Classe 1991, nata a Milano, Cristina Marino è senza dubbio una delle donne più invidiate d’Italia. L’attrice, infatti, è moglie dell’affascinante e talentuoso collega Luca Argentero, indiscusso sex symbol, sposato nel giugno scorso a Città della Pieve, comune umbro dove risiedono.

Il loro amore è sbocciato sul set. Si sono conosciuti, infatti, nel 2015 mentre entrambi lavoravano nella produzione del film “Vacanze ai Caraibi”, il classico cinepanettone natalizio, diretto da Neri Parenti. É stato colpo di fulmine. All’epoca Argentero era ancora sposato con la doppiatrice Myriam Catania, tuttavia la loro unione era già al capolinea.

Cristina Marino: su Instagram rivela quale sia la sua massima priorità

Cristina Marino aveva già ottenuto una discreta notorietà in età adolescenziale quando, giovanissima, entrò nel cast del film “Amore 14”, tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia e diretto dallo stesso autore. Inoltre, l’attrice ha recitato in “Casa e bottega”, miniserie televisiva andata in onda su Rai 1 con un cast strepitoso composto da Renato Pozzetto, Nino Frassica, Anna Galiena e Stella Egitto.

Al momento, la Marino sta confluendo energia e attenzione sulla sua crescente carriera come influencer sul web. Su Instagram conta attualmente quasi 538mila follower.

Tra i più entusiasti c’è sicuramente il marito, Luca Argentero, che non manca mai di lasciare traccia del suo passaggio anche con una semplice emoji a forma di cuore, attestandole tutto il suo amore e sostegno.

La pagina ufficiale di Cristina Marino denota classe e sobrietà. É evidente, infatti, come ogni scatto sia stato scelto con cura con l’intento di esprimere raffinatezza, eleganza e rifugiando da ogni tipo di volgarità.

Nelle ultime Instagram Stories l’attrice svela retroscena importanti della sua vita privata. Qual è la sua priorità? Indubbiamente sua figlia, Nina Speranza, nata nel 2020. Di lei ha detto: “Ho la mania del controllo, ho bisogno di essere sempre presente, ce l’ho anche con mia figlia e Nina, come tutti i bimbi, ti toglie tutto, è la priorità. Nessuna tra le mamme ti dice davvero quanto la tua vita venga sconvolta dall’arrivo di un bambino”.

Nell’ultimo post condiviso appare in tutta la sua semplicità: comodi e larghi jeans, top scuro dalle mani maniche lunghe e cappellino di lana. “Sei perfetta” – le scrive un fan. Non è il solo ad ammirarla: “Bellissima come sempre”, commenta un altro.

Tuttavia, appare una critica ricorrente. Un hater sottolinea la sua magrezza, segno di body shaming “al contrario”: “Mangia un po’ di più”. C’è però chi la difende: “Tutta invidia”. Nessuna risposta dalla diretta interessata.