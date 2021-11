Maria De Filippi oggi durante il daytime di Amici 21, ha fatto quattro chiacchiere con i ragazzi rivelando qualcosa che hanno deciso di fare i professori di canto

Giornata particolarmente difficile per gli allievi di Amici di Maria De Filippi. Tutto è cominciato quando la conduttrice li ha radunati sugli spalti della casetta, dove ha comunicato loro che gli insegnanti di canto hanno deciso di assegnare dei brani agli allievi “avversari” per metterli in difficoltà, o meglio dire, alla prova. Tra quelli presi di mira ci sono ovviamente LDA, poi c’è Sissi e anche Rea. I tre, confrontandosi con i loro professori, dovranno decidere se mettersi alla prova oppure rifiutare l’assegnazione del brano.

Amici 21, Rea crolla in casetta dopo l’assegnazione della canzone: panico tra gli allievi

Tutti hanno preso con molto stupore questa decisione da parte degli insegnanti, i brani assegnati sono completamente diversi dai loro stili ed è difficile riuscire a tirare fuori qualcosa di buono da un compito come questo.

Tra quelli maggiormente colpiti c’è Rea, che non ha affrontato affatto bene l’assegnazione che l’è stata fatta. Non ci vede nulla di costruttivo e ha paura di mettersi in ridicolo, motivo per cui è scoppiata in un pianto disperato ed è andata a chiudersi in camera lontana dagli sguardi indiscreti dei suoi amici, che in ogni caso hanno deciso di raggiungerla per consolarla. E, soprattutto, per ricordarle che non è un obbligo adempiere a questo compito e che volendo può anche chiedere a Rudy, il suo insegnante, di mettere un veto su questo brano.

In forse invece c’è LDA, che ha deciso di riflettere e di lavorare un po’ sull’assegnazione di Anna Pettinelli, per capire se è davvero in grado. Insomma, questa nuova sfida ha gettato un po’ di panico tra gli allievi della scuola.