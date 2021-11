“Quel VEDO NON VEDO”, Emma sfiora la censura. Il reggiseno non lascia nulla all’immaginazione – FOTO

Emma Marrone ha sfoggiato il meglio di sé attraverso l’ultimo post di Instagram: il “vedo non vedo” che ha steso i suoi milioni di fan

Ad “X Factor”, di puntata in puntata, Emma Marrone non manca di sfoggiare la propria sensualità attraverso degli outfit da capogiro. La cantante, per il momento, può ritenersi più che soddisfatta della propria avventura nelle vesti di coach. Al termine del quarto Live, Emma ha infatti ancora due artisti a contendersi la vittoria finale: stiamo parlando di Gianmaria e de Le Endrigo.

Proprio ieri sera, dopo essersi esibita sulle note di “Anna e Marco” assieme a Mika, la cantante ha preso posto al tavolo dei giudici, non prima di riservare ai suoi fan una sensualissima sfilata. Il suo look “vedo non vedo”, d’altronde, aveva già catturato le attenzioni di tutto il pubblico.

Emma sfiora la censura. Il reggiseno non lascia nulla all’immaginazione – FOTO

Per vederla, vai su Successivo