Fantacalcio, quali giocatori evitare nella tredicesima giornata di Serie A

Domani si apre la tredicesima giornata del campionato di Serie A: i giocatori da evitare al Fantacalcio in questo turno.

I fantallenatori in queste ore stanno valutando tutte le mosse per schierare la miglior formazione in vista dell’inizio del tredicesimo turno di Serie A che prenderà il via domani con i primi anticipi. La giornata si chiuderà lunedì con gli ultimi due match in programma.

Fantacalcio, tredicesima giornata di Serie A: i giocatori da evitare

Il fischio d’inizio di Atalanta-Spezia, in programma domani alle 15:00 al Gewiss Stadium di Bergamo, sancirà l’inizio della tredicesima giornata di campionato.

Dopo la sosta per le Nazionali, dunque, si torna in campo ed i fantallenatori non dovranno farsi trovare impreparati. Entro l’inizio del primo anticipo, tutti i partecipanti alle leghe dovranno schierare la formazione e scegliere i migliori giocatori per questo turno. Ovviamente bisognerà anche cercare di evitare quei calciatori che possono essere soggetti a malus. Vi forniamo una lista dei giocatori, partita per partita, sconsigliati per questa giornata.

Atalanta-Spezia: sabato 20 novembre, ore 15:00

Atalanta: Provedel, Djimsiti, de Roon.

Spezia: Palomino, Kiwior, Erlic, Sala.

Lazio-Juventus: sabato 20 novembre, ore 18:00

Lazio: Reina, Luiz Felipe, Acerbi, Lucas Leiva.

Juventus: Danilo, de Ligt.

Fiorentina-Milan: sabato 6 novembre, ore 20:45

Fiorentina: Odriozola, Igor, Torreira.

Milan: Kalulu, Tonali.

Sassuolo-Cagliari: domenica 21 novembre, ore 12:30

Sassuolo: Muldur, Chiriches, Frattesi.

Cagliari: Cragno, Carboni, Lykogiannis, Strootman.

Bologna-Venezia: domenica 21 novembre, ore 15:00

Bologna: Soumaoro, Medel.

Venezia: Romero, Mazzocchi, Ceccaroni, Busio.

Salernitana-Sampdoria: domenica 21 novembre, ore 15:00

Salernitana: Belec, Zortea, Gyomber, Di Tacchio.

Sampdoria: Colley, Yoshida, Ekdal.

Inter-Napoli: domenica 21 novembre, ore 18:00

Inter: Handanovic, Ranocchia, Bastoni.

Napoli: Ospina, Rrahmani, Anguissa.

Genoa-Roma: domenica 21 novembre, ore 20:45

Genoa: Sirigu, Biraschi, Ghiglione, Badelj.

Roma: Kumbulla, Cristante.

Verona-Empoli: lunedì 22 novembre, ore 18:30

Verona: Montipò, Ceccherini, Dawidowicz, Tameze.

Empoli: Vicario, Stojanovic, Romagnoli.

Torino-Udinese: lunedì 22 novembre, ore 20:45

Torino: Djidji, Lukic.

Udinese: Udogie, Arslan.

In settimana, torneranno anche le competizioni continentali che vedranno in campo sette squadre italiane. La quattordicesima giornata di Serie A inizierà venerdì con l’anticipo tra Cagliari e Salernitana.