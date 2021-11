La dentista di casa Ferragni ha sponsorizzato un noto brand di gioielleria con un abito da vera vamp, il seno in primo piano ha fatto sognare.

Solo pochi giorni fa Francesca Ferragni era a Cremona assieme all’azienda Sperlari per uno show cooking stellare in cui ha messo le mani in pasta per la realizzazione dello storico torrone alla mandorle.

Maglione rosso, jeans e cappotto pesante per ripararsi dal freddo intenso che proveniva dall’esterno, una mise molto casual che ha mostrato una giovane alla mano che sa anche rapportarsi con le sue follower nel modo più semplice possibile.

La bella dentista di casa Ferragni però non è solo questo, sa anche usare l’artiglieria pesante quando vuole. L’occasione è giunta ieri con la promozione nei suoi canali social di un noto brand di gioielleria di lusso e proprio per questo ha scelto un outfit da capogiro che ha messo ko la sua community.

Francesca Ferragni manda in iperventilazione il web, cosa le è successo?

“Super innamorata dei miei nuovi gioielli @glamira #adv 😍💎” ha scritto lei nella didascalia dell’ultimo post Instagram che ha ottenuto in poche ore migliaia di like e commenti sorprendenti.

“Siete una famiglia di donne meravigliosamente belle 😍💚”, “Troppo bella per commentare…”, “Super innamorato di te! 😍”, “Ma che brillantaggine 💎”. Il motivo di questi messaggi pieni di amore?

Per la promozione dei gioielli Glamira ha scelto un abito di maglia sottile color nero molto aderente al corpo. Seduta sul divanetto con un braccio appoggiato al ginocchio per tener alta la testa non solo mostra con orgoglio i preziosi ma anche un fisico surreale.

Gambe nude super toniche ed un décolleté che ha mandato su di giro tutto il web visto che la posizione dall’alto mostra una panoramica a tutto tondo della scollatura interna all’abito. Divina come una vera regina regala emozioni e alza le palpitazioni, anche stavolta Francesca ha fatto centro.