“Stupenda è dirti poco”. Laura Cremaschi, vestito attillato e stivali alti: così li stende tutti. Spettacolo assicurato – FOTO

Laura Cremaschi. La bellissima showgirl bergamasca lascia il segno anche sul web. Super seguita sul suo canale Instagram dà sfoggio della sua procacità in attesa di un impegno gradito

La Regina del Web. Così è conosciuta Laura Cremaschi nel Salottino del quiz game di Canale 5 che le ha conferito tanta notorietà: “Avanti un altro!”. E lo è sul serio.

Proprio grazie alla sua attività online venne notata dalla produzione del programma. La modella, classe 1987 e originaria di Bergamo, aveva già mosso i primi passi nel mondo dello show business quando vinse il titolo di Miss Padania nel 2006. Il pubblico iniziò a notarla maggiormente grazie ai pronostici calcistici che condivideva sui social. La mossa fu azzeccata. Incrementò le fila delle bellissime interpreti della trasmissione di Paolo Bonolis ereditando dapprima il ruolo di Bonas nel Minimondo da Paola Caruso.

Laura Cremaschi: dal web alla tv. In cosa è impegnata al momento

Laura Cremaschi conta anche una tosta partecipazione come tentatrice di “Temptation Island Vip” nell’edizione 2018, condotta da Simona Ventura. Non solo televisione per lei, ha anche un’attività fuori dal mondo di lustrini e paillettes: la modella è un’immobiliarista, impegnata nell’azienda della sua famiglia.

Non abbiate paura, non ha intenzione di lasciare il piccolo schermo. La vedremo presto, infatti, in una nuova stagione di “Avanti un altro!”. Sono in crso proprio adesso le registrazioni delle puntate che vedremo nel corso del 2022 e la Cremaschi è presente all’appello.

Tante novità sono previste, ci saranno due new entry vip nel cast del programma: l’ex porno diva Ilona Staller e Clayton Norcross, attore noto in Italia per aver interpretato Thorne Forrester, il fratello di Ridge, nella soap opera “Beautiful”.

Se, però, temete di rimanere a corto di notizie della straordinaria Laura Cremaschi non vi rimane che collegarvi sul suo seguitissimo profilo Instagram. Al momento conta oltre 1 milione di follower, cifra straordinaria che la pone nell’Olimpo degli influencer italiani.

Pubblica quotidianamente immagini e stories con tutte le sue novità. L’ultima condivisione la vede in una mise mozzafiato. Vestitino cortissimo, nero e attillato e stivali alti fino al ginocchio: una panterona bionda alla conquista della notte.

I fan? Dai commenti sembrano gradire: “Stupenda è dirti poco”, “Incantevole come sempre”, “Per descrivere la tua bellezza non credo esista il giusto aggettivo, anche un superlativo rischia di essere riduttivo”.