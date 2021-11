Levante coinvolge il suo pubblico che risponde all’unisono alla sua chiamata. Ora è ancora più bella e super sexy

Levante, una delle voci più belle del panorama canoro italiano sta vivendo senza dubbio un momento magico della sua vita. A breve diventerà mamma e come sempre accade, la gravidanza le regala una luce unica.

Accanto a lei il suo compagno, l’avvocato di origini palermitane Pietro Palumbo con il quale fa coppia fissa da oltre due anni. Levante non ama la vita mondana, ma sul finire del mese di ottobre è stata paparazzata proprio con il compagno tra le vie di Castelleone (Cr) visitando il mercatino dell’antiquariato. Fuga in love da Milano con il pancione godendosi il bel sole.

Levante, bella e magica come non mai: la FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L E V A N T E (@levanteofficial)

Levante chiama a raccolta il suo pubblico introducendo una delle canzoni più simpatiche e note del nostro panorama, quelle che di solito si cantano per i bambini. E con grande affetto e ammirazione i suoi fan hanno risposto all’unisono.

“Se sei felice e tu lo sai…” ha scritto la cantante a corredo dei suoi due nuovi scatti. Ed in breve tempo i suoi follower, quasi in una hola, hanno risposto “Batti le mani”. Insomma un modo carino per far capire a tutti quanto lei sia felice e serena in questo momento della sua vita.

Allo stesso tempo non perde la sua bellezza, anzi, la gravidanza gliel’accentua. Non rinuncia ai tacchi Levante e al suo stile sempre unico. Parigine che arrivano al ginocchio, gonna verde in abbinamento alla pochette, maglioncino e giubbino di pelle lucido come i tacchi.

In ascensore la cantante che ora è diventata anche designer di gioielli con una sua capsule in argento ispirata all’Odissea, alza la gambe e la gonna sale. I follower apprezzano moltissimo e vivono un momento di estasi.

Bellezza, sensualità ed uno stile iconico che si fa sempre apprezzare e notare. Levante grazie al suo bimbo ha ritrovato la felicità dopo il periodo difficile della pandemia che l’ha costretta ad annullare le date estive del suo tour per preservare la salute di tutti.