Mercedesz, quest’oggi, ha condiviso una serie di fotografie in cui sfodera un outfit autunnale da impazzire: followers in delirio.

Mercedesz ha sicuramente ereditato da mamma Eva tre cose: la bellezza, la sensualità e l’avvenenza. La showgirl, protagonista di tantissimi salotti televisivi, è una vera e propria star sui social network. Instagram è terreno fertile per i suoi scatti roventi: la classe 1991 con estrema semplicità mette in mostra il suo corpo fantastico.

Il fascino di Memi abbaglia costantemente i fan: è impossibile restare indifferenti dinnanzi alle sue immagini. Quest’oggi, la bella 30enne ha condiviso una serie di fotografie in cui sfodera un outfit autunnale davvero super.

Mercedesz, l’outfit fa impazzire i fan: strepitosa

La bellezza di Mercedesz non passa mai inosservata e non accaso è testimonial di diversi brand. Questa sera, ad esempio, la figlia di Eva ha condiviso una serie di fotografie per sponsorizzare una nota azienda di abbigliamento che produce soprattutto giacche e giubbotti. La 30enne mostra in particolare tre immagini in cui assume pose al limite del proibito.

Gli outfit autunnali sono tutti incredibili e mettono in risalto il fisico della showgirl. La bella pettinatura mette in maggior risalto il viso luminoso e raggiante della sexy influencer. Lo sguardo glaciale della classe 1991 pietrifica i seguaci, mentre le sue labbra sono irresistibili. Il post ha raccolto quasi 6mila cuoricini, mentre qualche seguace sta anche commentando. “Mi fai innamorare sempre di più“, ha scritto ad esempio un ammiratore.

Memi continua a non avere un buon rapporto con sua madre: le due erano state viste insieme in Ungheria e sembravano felici. In realtà, mamma e figlia sono state lì in occasione di una festa di famiglia. Qualche giorno dopo il grande incontro, sia l’ex attrice dei film a luci rosse che la showgirl trentenne sono tornate a rilasciare dichiarazioni sprezzanti.