Precipita da un ponteggio in cantiere: operaio muore dopo un volo di diversi metri

Ieri mattina a Milano, un operaio di 64 anni è morto dopo essere precipitato da un ponteggio all’interno di un cantiere nella zona Piazza Massari.

Un operaio di 64 anni è deceduto in seguito ad un grave incidente sul lavoro. Il dramma si è consumato ieri mattina all’interno di un cantiere allestito in zona Piazza Massari a Milano. L’uomo stava lavorando su un ponteggio, quando improvvisamente è precipitato da un’altezza di circa cinque metri ed è finito al suolo. I soccorsi giunti sul posto lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, dove purtroppo è morto alche ore dopo per le gravissime ferite riportate nella caduta. Per gli accertamenti sono intervenuti anche i tecnici dell’Asl ed i carabinieri.

Ancora vittime sul lavoro nel nostro Paese. Nella mattinata di ieri, giovedì 18 novembre, un operaio è deceduto all’ospedale Niguarda di Milano, dove era stato trasportato in seguito ad un incidente.

La vittima è Efrem Plebani, 64enne residente a Foresto Sparso (Bergamo). L’operaio, secondo quanto riporta la redazione di Brescia Today, si trovava in un cantiere in zona Piazza Massari, nel centro del capoluogo lombardo, e stava reggendo una lunga asse che una gru stava sollevando. Improvvisamente l’asse si sarebbe spezzata ed avrebbe fatto perdere l’equilibrio al 64enne che è precipitato dal ponteggio. Un volo di circa cinque metri che non gli avrebbe lasciato scampo.

Immediata la chiamata dei colleghi ai soccorsi che sono sopraggiunti sul posto. Lo staff medico del 118, dopo le prime cure, a trasportato d’urgenza Plebani presso l’ospedale Niguarda. Qui i medici hanno provato a salvargli la vita, ma ogni tentativo si è rivelato inutile: l’operaio è deceduto poco dopo per le gravi ferite.

Presso il cantiere sono arrivati anche i carabinieri ed i tecnici dell’Ats che si sono occupati degli accertamenti per determinare le cause del grave incidente costato la vita all’operaio.



Dopo quanto accaduto, i sindacati Cgil, Cisl e Uil hanno diramato una nota esprimendo il proprio cordoglio per la morte del 64enne e chiedendo interventi per evitare che certe tragedie si ripetano.