“Wonderful woman”. Shaila Gatta, sotto il vestito niente. La velina mora manda il messaggio più significativo ai fan – FOTO

Shaila Gatta. La velina mora è tornata a ricoprire il suo ruolo dopo uno sfortunato episodio. Con grinta ed eleganza imperversa anche sul web per la gioia dei suoi innumerevoli fan

Se avete l’impressione di aver già visto il volto di Shaila Gatta prima che ricoprisse il ruolo di velina nel tg satirico “Striscia la Notizia”, ebbene, non vi state sbagliando.

La talentuosa ballerina, nata ad Aversa nel 1996 ma cresciuta a Napoli, ha sempre mantenuto costante il suo obiettivo di sfondare nel mondo dello show business. Ha lasciato gli studi (liceo linguistico) a soli 16 anni per partecipare al celebre talent show di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi” (14^ edizione – vinse quell’anno la band The Kolors). Non ha smesso di crederci ed è entrata successivamente tra le fila del corpo di ballo di “Ciao Darwin” con Paolo Bonolis e “Tale e Quale show” con Carlo Conti.

Shaila Gatta. Le sue FOTO sul web sono uniche: la sensualità affiora attraverso gli schermi

Tuttavia, è stato lo storico programma nella fascia preserale di Canale 5, “Striscia la Notizia”, a conferirle la massima popolarità. Insieme alla collega Mikaela Neaze Silva, ha ricoperto il ruolo iconico di velina stabilendo il record per maggior numero di presenze in ben quattro edizioni.

All’inizio della stagione 2021/’22, il pubblico si era rassegnato a vederle lontane dalla scrivania del tg satirico, tuttavia un fatto spiacevole (ma fortunatamente senza gravi risvolti) le ha riportate sul piccolo schermo.

Le nuove veline designate, Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani, sono entrate in contatto con una persona positiva al Coronavirus. Costrette, come norma prevede, a un periodo di quarantena fiduciaria, hanno lasciato momentaneamente il loro posto alla precedenti ballerine.

Ottimo il feeling con i nuovi presentatori, Sergio Friscia e Roberto Lipari. In particolare, da quanto emerge dalle Instagram Stories, sembra esserci una tenera amicizia tra quest’ultimo e Shaila Gatta. Non vogliamo ricamarci sopra nessuna storia; la velina mora è fidanzatissima. Dal 2019 fa coppia fissa con il calciatore Leonardo Blanchard.

L’ultimo carosello di scatti condiviso sul popolare social network fa strabuzzare gli occhi dei fan. In una posa super sensuale, la velina mora è indossa un trench o, per meglio dire, è l’unica cosa che la copre. Lancia un messaggio significativo agli utenti che la seguono (oltre 818mila): “Mi guardo allo specchio e sono fiera di quello vedo. Amatevi e sceglietevi ogni giorno di più”.

Sotto il nulla ma la foto non è per niente peccaminosa, anzi esalta la sensualità e l’eleganza della giovane showgirl. I fan apprezzano entusiasti: “Wonderful woman”, “Sempre meravigliosa”, “Capolavoro assoluto, opera d’arte”.