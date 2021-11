Questa sera, venerdì 19 novembre, andrà in onda il Torneo di Tale e Quale Show che decreterà il campione assoluto della stagione 2021. Presente un’ospite speciale

Si concluderà questa sera la stagione di Tale e Quale Show che ha visto venerdì 5 novembre decretare i Gemelli di Guidonia come vincitori dell’ultima edizione. Ma Carlo Conti ha in serbo per il pubblico un’ultima serata speciale, all’insegna della musica e dell’intrattenimento. Questa sera, venerdì 19 novembre, andrà in onda su Rai 1 il Torneo che vedrà salire sul palco i migliori concorrenti delle ultime due edizioni del programma. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Torneo di Tale e Quale Show: in giuria un’ospite speciale

Una puntata speciale che andrà a decretare il campione assoluto di Tale e Quale Show 2021. Al Torneo parteciperanno di diritto i primi sette classificati dell’ultima edizione terminata due settimane fa.

A salire sul palco saranno i vincitori, i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina, Deborah Johnson, Pierpaolo Pretelli, Ciro Priello e Stefania Orlando. Insieme a loro ci saranno quattro concorrenti della decima edizione, selezionati sulla base delle migliori esibizioni avvenute nel corso della loro edizione. Prenderanno parte al Torneo anche Barbara Cola, Pago, Carolina Rey, e Virginio.

A differenza di quanto accadeva per le puntate classiche non sono state rivelate le assegnazioni per la serata. Questo significa che i concorrenti presenteranno al pubblico delle trasformazioni inedite. Non mancheranno le sorprese e una di queste è stata già svelata.

Riconfermata la giuria, che avrà ancora una volta un ruolo fondamentale, formata da Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Loretta Goggi che saranno però affiancati da un’ospite speciale. A giudicare le esibizioni ci sarà anche Antonella Clerici, che da venerdì prossimo sarà al timone della nuova edizione di The Voice Senior.

Attraverso i voto della giuria e del pubblico, che potrà esprimere la propria preferenza tramite gli account social, si giungerà alla proclamazione del campione.

L’appuntamento con l’ultima puntata di Tale e Quale Show è per questa sera su Rai 1 in prima serata. Carlo Conti promette una serata ricca di emozioni e divertimento.