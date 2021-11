“Uomini e Donne”, il ritorno di Teresanna Pugliese in studio provoca la sgomento di Maria De Filippi: la verità che non si sarebbe mai aspettata

Sono trascorsi quasi dieci anni dal giorno in cui Teresanna Pugliese faceva il proprio ingresso nello studio di “Uomini e Donne”. La tronista partenopea, di fatto, ebbe un percorso più che travagliato nella trasmissione di Canale Cinque. Dopo aver rifiutato Francesco Monte quando era nelle vesti di tronista, Teresanna si pentì amaramente della scelta fatta.

Pochi mesi dopo, la giovane scese nuovamente le scale per conquistare Monte, che nel frattempo si era seduto sul trono. Quello che accadde tra di loro fece la storia del programma, al punto tale che, a distanza di dieci anni, la De Filippi ha deciso di invitare la Pugliese in trasmissione: quello che ha scoperto su di lei è davvero scioccante.

“Uomini e Donne”, la verità che spiazza Maria De Filippi: “Sì, c’è stato un tradimento!”

A “Uomini e Donne”, il ritorno di Teresanna Pugliese ha permesso ai telespettatori di fare un vero e proprio tuffo nel passato. L’ex tronista ed ex corteggiatrice è arrivata in studio per presenziare alla presentazione del romanzo di Raffaella Mennoia, “Cupido spostati“. Come rivelato dall’autrice, l’opera è ispirata ad una delle storie d’amore più appassionanti di “Uomini e Donne”.

La De Filippi, leggendo alcuni stralci del libro della Mennoia, ha interrogato la Pugliese chiedendole se vi fosse corrispondenza con la sua storia. Anni fa, infatti, Teresanna abbandonò il programma mano nella mano con Francesco Monte. Soffermatasi su un preciso passaggio dell’opera, la conduttrice non ha potuto far a meno di interpellare la Pugliese.

“Ci fu il famoso tradimento?“, ha chiesto Maria, di fronte ad una Teresanna che a stento tratteneva il sorriso. L’ex corteggiatrice, incalzata dai presenti, ha lentamente annuito, provocando lo stupore del pubblico: “Sì, tutti gli indizi lasciavano pensare ad un tradimento“.

La De Filippi, a dir poco scioccata dalle parole dell’ospite, si è lasciata scappare un commento alquanto colorito su Monte: “Aveva una faccia d’angelo, e invece…“.