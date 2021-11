“Ci amiamo tanto”, Cecilia Rodriguez, la FOTO che spopola sul web: lui non è Ignazio

Cecilia Rodriguez, l’ultima foto postata dalla modella spiazza il web: “Ci amiamo davvero tanto”. Lui non è Ignazio Moser…

Se sua sorella Belen sembra stia affrontando una fase piuttosto delicata della propria vita, lo stesso non si può dire della meravigliosa Cecilia Rodriguez. La modella, al contrario, sta vivendo un momento davvero d’oro, sia dal punto di vista professionale che sentimentale. A livello lavorativo, la linea “Hinnominate” fondata assieme ai fratelli ha riscosso un successo più che meritato.

Per quel che concerne la sfera amorosa, la modella è ancora fidanzatissima con Ignazio Moser, conosciuto grazie al “Grande Fratello Vip”. L’ultimo scatto della modella, tuttavia, non ha potuto far a meno di allarmare i fan: accanto a Cecilia, infatti, c’è qualcuno di davvero speciale, ma non si tratta di Ignazio…

Cecilia Rodriguez, la FOTO che spopola sul web: lui non è Ignazio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, da oltre quattro anni, hanno formato una splendida famiglia. La modella, come è noto a tutti, perse la testa per l’ex ciclista all’interno della casa più spiata d’Italia. Sopraffatta dai sentimenti per Ignazio, la sorella di Belen lasciò in diretta televisiva l’allora fidanzato Francesco Monte, per poi cadere tra le braccia di Moser.

Nonostante fossero molti, all’inizio, gli haters che criticarono la scelta della modella, il tempo ha dato ragione alla bellissima Cecilia. Ignazio, stando a quel che si evince tramite le pubblicazioni social, è davvero l’uomo della sua vita. Nel recente post condiviso dall’argentina, tuttavia, a farle compagnia non è il fidanzato, ma qualcuno di gran lunga più speciale.

Si tratta di Ettorino, il cagnolino che la coppia ha deciso di adottare alcuni mesi fa, e che ora è parte integrante della famiglia Rodriguez-Moser. “Eh sì, ci amiamo tanto“, ha confessato Cecilia nella didascalia, guadagnandosi moltissimi complimenti da parte dei fan.

“Ma come siete belli, Ercolino ti adora“, “Non è difficile amarti!!“: queste le parole dei fan, che si sono sciolti di fronte alla dolcezza della foto. La Rodriguez, ancora una volta, ha trovato il modo di far rimanere il suo pubblico senza parole.