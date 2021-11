“E che Miss!” Anna Safroncik bellissima da togliere il fiato, scopre il suo lato intimo: pioggia di commenti – FOTO

Anna Safroncik, l’attrice bellissima da togliere il fiato, scopre il suo lato intimo: la foto non lascia indifferente il web.

Passano gli anni ma la bellezza resta immutata per Anna Safroncik, l’attrice col passato di modella e Miss. Un fisico perfetto, slanciata e dalla forme al posto giusto, per non parlare del viso che buca lo schermo. Anna ha partecipato a numerose pellicole, lavorando sia per il cinema che per la tv. Film e fiction nei quali ha mostrando un’elevata capacità di sapersi immedesimare in molteplici ruoli.

Continua la carriera per la Safroncik ma il pubblico ama anche curiosare nella sua quotidianità, infatti il profilo Instagram è molto seguito. L’attrice lo aggiorna periodicamente con foto e tante storie che catturano i momenti più salienti del volto noto, amato sin dai suoi esordi.

Anna Safroncik bellissima da togliere il fiato, si scopre sul web

Bellissima da togliere il fiato, la Safroncik si racconta sul web e sceglie un primo piano che cattura lo sguardo dei fans. Gli occhioni azzurri come il cielo sono messi in risalto dal gioco di luci e dalla felpa di qualche tonalità più scura. La visione è pazzesca. “Il tempo vola… quanto cambiamo negli anni, modificando gusti e abitudini.” il suo discorso sul cambiamento ha dato adito a diverse confessioni in cui gli utenti si raccontano anche se la vera protagonista è lei.

L’attrice infatti diventa destinataria di una fonte inesauribile di complimenti. La donna compara una foto di oggi ed una del passato, precisamente alle sue origini da Miss, quando con la fascia di Miss Toscana ha partecipato alla finalissima del noto concorso di bellezza piazzandosi all’ottavo posto.

“E che Miss!” commentano, in effetti dal lontano 1998 ad oggi sono passati ben 23 anni ma la bellezza di Anna è rimasta invariabile, anzi forse è migliorata. “Ma sei sempre uguale se non più bella” si legge tra i tanti commenti.