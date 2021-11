Anna Safroncik libera e strepitosa in quel di Roma, i fan sono estasiati da così tanta bellezza in una sola foto

Attrice e modella ucraina, si è fatta conoscere dal pubblico italiano per aver partecipato al concorso di bellezza “Miss Italia” all’età di diciassette anni, andandosi a classificare ottava. Anna Safroncik è di una bellezza senza tempo che con eleganza e carisma ha conquistato milioni di fan.

Il suo talento l’ha portata ad ottenere ottimi risultati nel mondo della recitazione, prima con Centovetrine e poi con ruoli da protagonista come Aurora nelle Tre rose di Eva.

Anna Safroncik, tra cuore aperto e occhi celestiali – FOTO

Attualmente l’attrice ucraina si trova a Roma e proprio dalla Capitale pubblica delle foto strepitose. E’ su una terrazza da dove si nota tutta la bellezza della città magica e che rende tutto un po’ speciale.

Con una serie di scatti, uno più bello dell’altro, Anna Safroncik sfoggia i suoi lati migliori sotto un sole cocente.

I capelli sono sciolti, gli occhi celesti brillano e le varie pose che cambiano da una foto all’altra fanno apparire l’attrice ancora più bella. “Roma non è una città come le altre. È un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi”, scrive la Safroncik facendo riferimento ad una frase di Alberto Sordi.

“Fiorellino meraviglioso e speciale”, qualcuno commenta e poi ancora “Sei da tracollo”, qualcun altro aggiunge cuori, applausi e fiamme per l’attrice che anche questa volta ha lasciato il segno.

Era poco più che una bambina quando è apparsa per la prima volta in televisione, oggi è una donna affermata e meravigliosa con tante esperienze alle spalle e sogni ancora da realizzare. Molti progetti lavorativi sono ancora nel cassetto e la Safroncik è pronta a tirarli fuori per renderli realtà. E’ una forza della natura.