Antonella Fiordelisi torna single: Higuain e Zaniolo? Ecco la verità

La modella e influencer Antonella Fiordelisi continua a far parlare di sé. Su Instagram, la sua ultima rivelazione.

Nuova confessione di Antonella Fiordelisi. L’ex schermitrice e modella italiana ha rivelato le ultima novità su Instagram. Nel corso degli anni, la figura di Antonella Fiordelisi, classe 1998, è balzata agli onori della cronaca per numerosi presunti flirt con volti noti nel mondo del calcio, quali Gonzalo Higuain ai tempi della Juve, un anonimo ex calciatore dell’Inter e Nicolò Zaniolo della Roma. La amatissima modella, che ultimamente ha fatto molto parlare di sé con riferimento alla sua possibile partecipazione al Grande Fratello Vip, svela un nuovo segreto al suo pubblico di seguaci.

NON PERDERTI ANCHE >>> “Ma questo lato B?”. Chiara Ferragni, la mamma più sensuale del web FOTO

Antonella Fiordelisi: “Io? Di nuovo single”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Fiordelisi (@antonellafiordelisi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Che f***a sei!” Elodie, emblema della seduzione: lo sguardo ti fulmina – FOTO

Antonella Fiordelisi torna a rendere pubblica la sua vita privata sui social network. Tra le influencer più amate, l’ex protagonista di Temptation Island e Uomini e Donne è recentemente finita in prima pagina di un sito sportivo a causa delle sue presunte relazioni con i celebri calciatori Gonzalo Higuain e Nicolò Zaniolo. Spifferi che non sono stati ben accolti dalla 23enne di Salerno. La giovane ha deciso di chiarire una volta per tutte su Instagram il suo passato e la sua attuale situazione sentimentale. Dall’account ufficiale dell’influencer, la nuova rivelazione: “Visto che me lo state chiedendo, volevo dirvi che sono single. Sui social pubblico tutto ciò che mi piace fotografare senza pensare alle conseguenze.” L’ex schermista aveva già accennato di avere nuovamente mente e cuore libero. Una didascalia che incornicia un carosello di foto di un mese fa riporta: “Forse stare da soli non è poi così male“.

Riguardo ai flirt all’interno del mondo calcistico, la modella dichiara: “Non sono mai stata con questi due calciatori. Anzi, in generale non sono mai stata con calciatori. Forse uno ma non era né Zaniolo né Higuain.”