Il Barcellona è alla ricerca di un nuovo bomber dopo i problemi di Aguero: assalto sul cannoniere di serie A.

Tra qualche settimana si riaprirà il calciomercato. Alcune squadre hanno bisogno di investire per non perdere gli obiettivi stagionali. C’è un club europeo che sta facendo grande fatica: il Barcellona, dopo dodici turni di campionato, si trova al nono posto in classifica a 11 punti dalla vetta occupata dalla Real Sociedad.

Prima della sosta per le nazionali, il rinforzo estivo più atteso dai tifosi si è accasciato al suolo, lasciando tutti con il fiato sospeso. Sergio Aguero, infatti, ha avuto un malore in campo ma fortunatamente si è ripreso in ospedale. Gli esami strumentali avrebbero evidenziato un’aritmia cardiaca: previsto un lungo stop, da non escludere l’addio al calcio. Per questo motivo, il club catalano rinforzerà subito il reparto offensivo.

Barcellona, assalto ad un cannoniere di Serie A: mossa sorprendente

Il Barcellona, dopo un avvio disastroso in campionato e un cammino non propriamente positivo in Champions League (è ancora tutto aperto nel girone), ha deciso di cambiare guida tecnica. Dal 6 novembre l’allenatore è Xavi, ex fenomeno proprio dei blaugrana. La lista per soddisfare le esigenze del 41enne è lunghissima.

Secondo quanto svelato da ‘Diariogol’, i catalani dopo il problema di Aguero starebbero guardando in serie A per rinforzare l’attacco. Il profilo che piace al Barcellona è il capitano del Torino, Andrea Belotti. Milan e Inter rischiano di essere beffate: dopo un lungo corteggiamento da parte dei due club lombardi, il ‘Gallo’ potrebbe addirittura lasciare l’Italia.

In questa prima parte di stagione, Belotti è stato condizionato da un infortunio muscolare. In 317 minuti di campionato, il bomber ha siglato due gol (contro Atalanta e Sampdoria) ma ha saltato 5 match consecutivi nel mese di settembre. L’ex attaccante del Palermo non ha ancora ritrovato la condizione e anche in Nazionale non ha brillato.