Dybala rottura con la Juventus. Annuncio improvviso. I dettagli

Il rinnovo di Dybala con la Juventus si tinge di giallo, l’argentino ha ancora il contratto in scadenza: l’annuncio che fa discutere

Una scorsa stagione vissuta con tante assenze che lo hanno tenuto lontano dal campo, tra Covid e altri infortuni, e pochi lampi di classe. Paulo Dybala era atteso al rilancio per l’annata in corso con la maglia della Juventus, ma per il momento si è visto altrettanto a sprazzi.

Come lui, anche i bianconeri hanno vissuto un avvio di stagione travagliato. Juventus che è in ritardo in campionato e che deve rimontare sulle prime posizioni, ma la missione non si annuncia facile. Allegri non ha ancora trovato la quadra, ma nelle prossime gare con Lazio, Chelsea e Atalanta si gioca molto.

L’argentino, intanto, è sempre alle prese con un rinnovo di contratto complicato. Il suo accordo con i bianconeri scade a giugno, ma per ora l’intesa non è ancora arrivata. E nonostante nelle ultime settimane si parlasse di una svolta, rispuntano i dubbi.

Calciomercato Juventus, Dybala tra l’infortunio e il rinnovo che non arriva: addio per l’attaccante bianconero?

Qualche settimana fa, infatti, il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, aveva dichiarato:

Per la firma stiamo ancora lavorando, la trattativa prosegue. bisogna trovare il momento giusto per chiudere la pratica, manca ancora qualcosa per trovare l’accordo definitivo

Questo qualcosa sembrava poter essere il compromesso sulle richieste di ingaggio. Le notizie di queste settimane davano la Juventus pronta a corrispondere a Dybala un ingaggio fisso da 9 milioni di euro, con dei bonus compresi tra i 3 e i 4 milioni che sarebbero diventati fissi dopo i primi due anni al raggiungimento di determinate condizioni.

Tuttavia, le lungaggini burocratiche si stanno ulteriormente protraendo nel tempo. E a questo punto, con i nuovi dubbi fisici sull’attaccante (non sarà a disposizione contro la Lazio), la rottura torna possibile. Al punto che il giornalista Tony Damascelli ha spiegato, a ‘Radio Radio’:

sta bene, poi non sta bene, e’ una storia che si ripete. Magari giocherà col Chelsea, PER UNA GRANDE VETRINA INTERNAZIONALE. Dybala è importante per LA JUVENTUS, Ma DUBITO ANCORA CHE possa rimanere l’anno prossimo. Che cos’è che sta ostacolando da agosto a oggi il rinnovo? RICORDIAMOCI CHE TRA DUE MESI SARA’ LIBERO DI FIRMARE PER QUALCUN ALTRO

Un giallo che preoccupa i tifosi bianconeri. Ma la resa dei conti si avvicina: presto sapremo.