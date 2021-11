Charlene di Monaco, l’incubo non è ancora finito: parla il principe Alberto

Precipitano di nuovo le condizioni di salute di Charlene di Monaco. La principessa lontana dal Palazzo: “esausta, fisicamente e mentalmente”

Sembrava che tutto si fosse risolto per il meglio e invece l’incubo per la principessa Charlene di Monaco non è affatto finito.

A pochi giorni dal suo ritorno a Monaco dal Sudafrica dopo 10 mesi, succede l’impensabile e tutto precipita. Il peggio per le sue condizioni di salute non è ancora passato. Le novità non sono per nulla buone.

Ma cosa è successo alla principessa? Ufficialmente Charlene è stata ricoverata per lungo tempo in seguito a diverse operazioni che le hanno comportato anche un’infezione, causandole un collasso. Secondo il giornale “Voici”, invece, Charlene avrebbe assunto un cocktail di farmaci. Ora però il principe Alberto rompe il silenzio e spiega tutto.

Charlene di Monaco, come sta la moglie di Alberto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Precipitano le condizioni di salute di Charlene di Monaco e così la principessa è di nuovo lontana dal Palazzo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Quel VEDO NON VEDO”, Emma sfiora la censura. Il reggiseno non lascia nulla all’immaginazione – FOTO

Oltre alle indiscrezioni, nella giornata di ieri sono arrivate le conferme dello stesso principe Alberto che ha spiegato che sua moglie è stata di nuovo ricoverata. Charlene si trova in una struttura fuori Monaco, in un centro di riabilitazione e qui rimarrà, a quanto pare, per molto tempo.

Tramite le pagine di “People” il principe Alberto ha spiegato il motivo del nuovo allontanamento della madre dei suoi figli, Jacques e Gabriella, a pochi giorni dal suo ritorno a Montecarlo. Alberto ha detto che sua moglie non sta ancora bene, motivo per il quale non è stata presente alla Festa Nazionale. Charlene al momento è “esausta, fisicamente e mentalmente, e non è in grado di occuparsi di doveri reali o familiari” ha puntualizzato il principe.

“Non ha dormito bene né mangiato bene per giorni, perciò ha perso molto peso. Ciò l’ha resa vulnerabile ad altri malesseri” ha aggiunto il 63enne che fin da ora ha precisato che la moglie rimarrà nella struttura per diverse settimane.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Uomini e Donne”, la verità che spiazza Maria De Filippi: “Sì, c’è stato un tradimento!”

Alberto di Monaco sperava in un finale positivo, mettendo a tacere anche speculazioni ed insinuazioni, ma ha dovuto cedere ed ammettere: “è diventato abbastanza evidente che non stesse bene”.