Chiara Ferragni continua a conquistare i suoi fans ogni giorno: l’ultimo scatto che ha pubblicato sul suo profilo di Instagram ha mandato il web in tilt

Chiara Ferragni è una delle donne più amate del mondo del web. Il suo successo è diventato oramai planetario: sono tanti anni che lavora nel mondo dell’imprenditoria e della moda, e da un po’ di anni è diventata famosa ancora di più sui social per la sua relazione con Fedez. I due stanno insieme dal 2016, è cominciato tutto quando lui l’ha citata in una canzone. Non avrebbe mai immaginato che la loro conoscenza avrebbe avuto questa svolta epocale: infatti si sono innamorati, si sono sposati e hanno messo su famiglia.

Chiara Ferragni sempre più bella: la foto in intimo ha spiazzato tutti

Visualizza questo post su Instagram U n p o s t c o n d I v I s o d a C h I a r a F e r r a g n I ✨ ( @ c h I a r a f e r r a g n i)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Covid-19, il bollettino del 19 novembre: 10.544 nuovi casi di contagio e 48 vittime

Da quando tre anni fa Chiara è diventata mamma, viene continuamente presa di mira per gli scatti che continua a pubblicare sui social. Secondo molte persone dovrebbe smetterla di pubblicare foto troppo esplicite ora che è una madre e che ha un marito e lei fa di tutto per sdoganare un po’ questi discorsi sessisti e retrogradi che vengono fatti ancora oggi.

Le piace provocare i famosi leoni da tastiera di tanto in tanto, e stasera ha pubblicato uno scatto che ha attirato subito la polemica. Nella foto, Chiara indossa un completino intimo della sua collezione e da le spalle allo specchio, mostrando così all’obiettivo del cellulare il suo lato B. I commenti non sono tardati ad arrivare: ma sicuramente queste critiche non la toccano in ogni modo, anzi, con molte probabilità si diverte anche a leggere quello che scrivono di lei.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Fantacalcio, quali giocatori evitare nella tredicesima giornata di Serie A

La foto ha raggiunto tantissimi likes e commenti in pochissimi minuti: Chiara sa proprio come fare per attirare l’attenzione dei suoi milioni di seguaci.