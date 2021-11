Classifica FIMI, in vetta c’è lui: la concorrenza non riesce a fermarlo

La classifica FIMI di questa settimana vede stravolto il podio degli album più venduti: al primo posto, sbaragliando la concorrenza, c’è lui

Come ogni settimana FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) diffonde i dati relativi alle vendite degli album, dei singoli e dei vinili degli ultimi sette giorni. Numerose le nuove uscite che hanno portato a stravolgere il podio delle classifiche. In particolare quella degli album più ascoltati e venduti in Italia che vede una nuova numero uno. Il noto artista ha scavalcato Rocco Hunt che si era aggiudicato la vetta con il nuovo disco “Rivoluzione“. Ecco chi è riuscito a sbaragliare la concorrenza.

C’è lui al primo posto: l’icona del rock italiano è tornata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vasco Rossi (@vascorossi)

Questa settimana anche la classifica dei singoli vede dei cambiamenti, sebbene alla numero uno ci sia ancora una volta Salmo con “Kumite“, presente tra i più venduti da sette settimane. Al secondo posto tra i brani più ascoltati spuntano i Pinguini Tattici Nucleari con il nuovo singolo “Pastello Bianco“. Scendono invece di una posizione Madame e Sfera Ebbasta con “Tu mi hai capito” aggiudicandosi il terzo posto.

A dominare le classifiche degli album e dei vinili più venduti dell’ultima settimana c’è lui, un icona del rock italiano. Si tratta di Vasco Rossi che con il nuovo disco “Siamo qui” sbaraglia la concorrenza conquistando la prima posizione. L’artista festeggia l’ennesimo successo della sua lunga carriera, mentre l’omonimo singolo resta tra i più trasmessi dalle radio.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Maneskin inarrestabili: nuovo debutto per loro al prestigioso evento

Una nuova entrata anche in seconda posizione dove troviamo Madman con “MM Vol. 4” mentre sul gradino più basso del podio c’è il giovanissimo Blanco. Il suo album di debutto, “Blu Celeste“, resta tra i più ascoltati anche a distanza di dieci settimane dalla sua uscita. Un grande traguardo per uno degli artisti emergenti più apprezzati sull’attuale scena musicale italiana.

Il podio dei vinili più venduti vede un solo cambiamento: tra Vasco Rossi -al primo posto- e Madman -al terzo- troviamo i leggendari Nirvana con l’edizione di “Nevermind” pubblicata in occasione del trentesimo anniversario della sua uscita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Elettra Lamborghini annuncia l’arrivo di un nuovo membro della famiglia – FOTO

La classifica FIMI di questa settimana ha rivoluzionato le carte in tavola, sebbene non ci fossero dubbi in merito al successo di Vasco. Riuscirà l’artista a conservare la prima posizione? La risposta tra sette giorni.