Accolta all’evento come la reale più apprezzata per il suo abito da sogno ed un fascino senza confini: Charlotte Casiraghi svela quale sarà il suo ruolo.

Quest’ultima si è affermata in mondovisione come un’apparizione che ha avuto del meraviglioso per la principessa Charlotte Casiraghi. La secondogenita di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi, conosciuta in tutto il globo grazie alla sua bellezza esplosiva e alla sua semplicità disarmante, è riuscita a fare la differenza anche nella giornata di sabato.

Un evento importante, quello tenutosi in occasione della Festa Nazionale Monegasca. Come accade con cadenza annuale, in attesa degli inebrianti fuochi d’artificio ad illuminare il cielo appena notturno di Monaco alle ore 20 presso il porto della città, la famiglia reale si è mostrata al pubblico. Ma lasciando stavolta primeggiare alcune emozionanti dichiarazioni dei membri della casata. Ed infine, ma non di meno importanza, l’estasiante presenza di Charlotte e del suo abito come nuovo esempio d’eleganza femminile 2022.

Charlotte Casiraghi l’abito è un sogno. “Estasiante” è lei la reale preferita per il lieto evento

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Charlotte Casiraghi (@charlottecasiraghi)

“Monaco National Day 2021” ha esordito la principessa, volendo sottolineare l’importanza di tale evento, in didascalia ai suoi ultimi scatti pubblicati su Instagram. Il segreto dell’abito dorato ed esclusivo indossato impeccabilmente dalla silhouette longilinea e slanciata di Carolina, verrà presto rivelato. E portando con sé, senza alcuna banalità, i dettagli di un look che si preannuncia come “indimenticabile”.

“Una donna magnificamente attiva“, ammetterà una fan di Carolina designando al contempo l’autore del suo outfit scelto per l’evento. La principessa veste un abito dorato della nuova collezione appartenente alla maison d’alta moda. E presente alla boutique inaugurata nel 2012 di “Chanel Avenue Montaigne“. Dunque, cosa desiderare di più? Eppure, nonostante il primato del suo abito e della sua delicata presenza, a colpire i presenti sarà la venuta in solitaria del principe Alberto. Presentatosi all’evento, dopo una decade, senza avere al suo fianco, a causa dell’imminente ricovero, la sua Charlène.

Senza dubbio, “la mia reale preferita” aggiungerà per smorzare la tristezza un altro fan della principessa fra i commenti agli scatti che la ritraggono al fianco i piccoli di casa reale, Jacques e Gabriella.

“Ci manchi mamma“. Nell’affacciarsi il minuto duo principesco mostrerà un suggestivo manifesto home made per dichiarare apertamente quanto sia stata avvertita l’assenza di Charlène.