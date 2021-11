Fantacalcio, consigli sulla formazione da schierare nella 13^ giornata di campionato

Sabato parte la 13^ giornata di campionato: le probabili formazioni e i consigli su chi schierare al Fantacalcio in questo turno.

Dopo la sosta per le Nazionali, riparte il campionato: sabato i primi tre anticipi in programma, tra cui il big match Lazio-Juventus, daranno il via alla tredicesima giornata di Serie A e contemporaneamente al turno di Fantacalcio. Tutti gli appassionati, dunque, dovranno schierare la formazione e scegliere i giocatori giusti in rosa per portare a casa punti nelle leghe.

Fantacalcio, 13^ giornata di Serie A: probabili formazioni e consigli

Si sono chiuse le gare dei gironi di qualificazione al prossimo Mondiale in Qatar. Nel weekend, dunque, ripartiranno i maggiori campionati, compresa la Serie A.

Ad aprire le danze, sarà l’anticipo di sabato tra Atalanta e Spezia, poi nel pomeriggio la tanto attesa sfida tra Lazio e Juventus, mentre in serata andrà in scena Fiorentina-Milan. In contemporanea prenderà il via anche la nuova giornata di Fantacalcio con tutti gli appassionati che dovranno schierare la formazione prima del fischio d’inizio del primo match del turno che si concluderà lunedì sera, quando è in programma Torino-Udinese. Di seguito le probabili formazioni ed i consigli partita per partita della tredicesima giornata.

Atalanta-Spezia: sabato 20 novembre, ore 15:00

Atalanta (3-4-2-1): Musso; Djimsiti, Toloi, Palomino; Zappacosta, de Roon, Freuler, Maehle; Pasalic, Malinovskyi; Zapata.

Spezia (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Bastoni; Kovalenko, Sala, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi.

Consigliati: Musso (A), Zappacosta (A), Maehle (A), Malinovskyi (A), Zapata (A), Maggiore (S), Nzola (S).

Lazio-Juventus: sabato 20 novembre, ore 18:00

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Pedro, Zaccagni.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa, Morata.

Consigliati: Milinkovic-Savic (L), Felipe Anderson (L), Pedro (L), Cuadrado (J), Locatelli (J), Chiesa (J), Morata (J).

Fiorentina-Milan: sabato 6 novembre, ore 20:45

Fiorentina (4-3-3): Terraciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.

Consigliati: Bonaventura (F), Castrovilli (F), Vlahovic (F), Theo Hernandez (M), Kessié (M), Brahim Diaz (M), Giroud (M).

Sassuolo-Cagliari: domenica 21 novembre, ore 12:30

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Traoré, Raspadori; Scamacca.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Strootman, Marin, Deiola; Joao Pedro, Keità.

Consigliati: Ferrari (S), Lopez (S), Berardi (S), Raspadori (S), Nandez (C), Joao Pedro (C).

Bologna-Venezia: domenica 21 novembre, ore 15:00

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Mbaye, Dominguez, Svanberg, Hickey; Barrow, Soriano; Arnautovic.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

Consigliati: Theate (B), Svanberg (B), Barrow (B), Arnautovic (B), Aramu (V), Okereke (V).

Salernitana-Sampdoria: domenica 21 novembre, ore 15:00

Salernitana (4-3-3): Belec; Zortea, Gagliolo, Gyomber, Ranieri; Kastanos, Di Tacchio, L. Coulibaly; Ribéry, Bonazzoli, Simy.

Sampdoria (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby; Gabbiadini, Caputo, Quagliarella.

Consigliati: Ranieri (Sal), Bonazzoli (Sal), Simy (Sal), Bereszynski (Sam), Candreva (Sam) Caputo (Sam).

Inter-Napoli: domenica 21 novembre, ore 18:00

Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, Skriniar, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Consigliati: Darmian(I), Calhanoglu (I), Lautaro Martinez (I), Zielinski (N), Osimhen (N).

Genoa-Roma: domenica 21 novembre, ore 20:45

Genoa (4-3-1-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Ghiglione, Cambiaso; Badelj, Rovella, Sturaro; Galdames; Pandev, Ekuban.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, El Shaarawy; Pellegrini; Shomurodov; Abraham.

Consigliati: Rovella (G), Pandev (G), Veretout (R), El Shaarawy (R), Pellegrini (R), Abraham (R).

Verona-Empoli: lunedì 22 novembre, ore 18:30

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Casake; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Romagnoli, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Henderson; Di Francesco, Pinamonti.

Consigliati: Montipò (V), Faraoni (V), Barak (V), Simeone (V), Ricci (E), Di Francesco (E) Pinamonti (E).

Torino-Udinese: lunedì 22 novembre, ore 20:45

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Pobega, Lukic, Aina; Brekalo, Linetty; Belotti.

Udinese (4-2-3-1): Silvestri; Udogie, Nuytinck, Becao, Samir; Arslan, Walace; Molina, Pereyra, Deulofeu; Beto.

Consigliati: Bremer (T), Singo (T), Pobega (T), Belotti (T), Walace (U), Molina (U), Beto (U).

La formazione ideale per la 13^ giornata

Formazione ideale (3-4-3): Musso (Atalanta); Theo Hernandez (Milan), Singo (Torino), Theate (Bologna); Barak (Verona), Lopez (Sassuolo), Malinovskyi (Atalanta), Veretout (Roma); Belotti (Torino), Zapata (Atalanta), Caputo (Sampdoria).

In settimana andranno in scena le gare di Champions, Europa e Conference League che vedranno impegnate sette società italiane. Il campionato tornerà il prossimo weekend tra il 26 ed il 28 novembre.