“GF Vip” Soleil rivela dei retroscena su Gianmaria: cala il gelo nella casa

Soleil Sorge è finita nella bufera per un attacco fatto a Gianmaria Antinolfi durante l’ultima puntata del GF Vip: scopriamo insieme quello che è accaduto

Soleil Sorge è finita nella bufera per qualcosa che è accaduto durante l’ultima puntata del GF Vip. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è ritrovata nella casa più spiata d’Italia insieme a Gianmaria Antinolfi, un ragazzo che ha frequentato fino a qualche mese fa. Tra i due è odio e amore: non fanno altro che scontrarsi per poi riappacificarsi poco dopo. Stavolta sembrano essere davvero ai ferri corti, soprattutto dopo quello che Soleil ha detto sul suo conto poco prima dell’esito del televoto dato da Alfonso Signorini.

GF Vip, è bufera per le parole di Soleil Sorge contro Gianmaria Antinolfi

Soleil, infatti, durante la puntata si è lamentata del fatto che Gianmaria non faccia altro che millantarsi dei tanti soldi che ha, quando invece a lei regalava i vestiti degli outlet e faceva il tirchio su molte cose. Come quando decideva di restare a casa a cenare per non andare a spendere soldi nei ristoranti.

Se c’è qualcuno che ha riso per quanto dichiarato da Soleil, a qualcun altro invece ha fatto storcere il naso. Soleil ha provato a sottolineare più volte che non intendeva lamentarsi di questo, ma del fatto che Gianmaria usi la sua “ricchezza” per fare colpo sulle donne, quando potrebbe farlo con cose molto più semplici. Anche Sophie, che non sopporta Gianmaria in questo periodo, si è schierato dalla sua parte perché ha trovato quella di Soleil una vera e propria caduta di stile.

Il web, proprio come la casa, in merito si è diviso: c’è chi ha supportato questo sfogo di Soleil e chi lo ha trovato fuori luogo e a tratti imbarazzante.