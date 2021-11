Il viaggio di Natacha Eguìa continua, la modella pubblica su Instagram alcuni scatti del suo soggiorno a Buenos Aires

Modella argentina e amica di Wanda Nara, Natacha Eguìa si sta facendo conoscere dal pubblico sui social sfoggiando scatti mozzafiato. Le sue foto, una volta pubblicate, diventano immediatamente virali e sono in tanti ad ammirarla e sostenerla anche solo con un messaggio o un commento.

Seguita da poco più che sessantamila follower, Natacha sa cosa piace ai fan e non perde occasione di attirare la loro attenzione. L’ultimo post però è diverso, ecco di cosa si tratta.

Natacha Eguìa, il dettaglio inaspettato – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Natacha Eguía (@natachaeguia)

La modella argentina è sposata con il rugbista Juan Imhoff e da qualche giorno ha annunciato un evento strepitoso: la sua seconda gravidanza. A tal proposito, su Instagram ha appena pubblicato delle foto del suo viaggio a Buenos Aires dove si nota il dettaglio speciale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>“Attenzione alle coronarie” Elisa Isoardi solo in intimo è inebriante più di ieri, “che femminilità”! – FOTO

Natacha Eguìa sta trascorrendo qualche giorno nella sua città natale, in compagnia della sua famiglia e negli ultimi scatti condivisi mette in mostra il suo pancione che sta crescendo giorno dopo giorno. Non solo sfoggia foto con le persone che ama di più al mondo: suo marito e suo figlio.

Si trovano nel mercato della città tra oggetti vintage e piatti tipici. I fan non hanno potuto fare a meno di lasciare messaggi e like sotto al post come: “Vorrei essere lì con te” e poi ancora “Che mamma sensuale”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>> “La volpe che non arriva all’uva…” Adriana Volpe infuoca il web tra sensualità e altarini – FOTO

L’amicizia con Wanda Nara è una marcia in più per Natacha Eguìa che sta proseguendo con il suo percorso da modella che le sta recando tante soddisfazioni e ottimi risultati. Il pubblico non può fare a meno di lei ed ogni giorno le sue foto sono una sorpresa per gli occhi.