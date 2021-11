Maneskin, inarrestabili: un nuovo debutto sul palco del prestigioso evento

I Maneskin continuano a conquistare il mondo. Saranno protagonisti di un altro prestigioso evento negli Stati Uniti: ecco dove li vedremo

Tra i protagonisti degli MTV Europe Music Awards, domenica scorsa i Maneskin hanno incantato il pubblico con una stupefacente esibizione del loro nuovo singolo “Mammamia“. Nel corso dell’evento sono stati premiati come “miglior artista rock“, portandosi a casa un nuovo record italiano. Ma il 2021 ha ancora delle eccitanti novità per la band che domenica 19 novembre si troverà per la prima volta sul palco di un prestigioso evento americano.

Il debutto dei Maneskin agli American Music Awards: pronti a incantare l’America

Un successo che non sembra intenzionato ad arrestarsi, anzi, che continua a espandersi anche fuori dai confini italiani. La musica dei Maneskin risuona in tutta Europa e ora anche in America, dove negli ultimi mesi la band è approdata per promuovere il loro nuovo singolo.

Sono stati ospiti di alcuni degli show americani più noti -come il Late Show di Jimmy Fallon e l’Ellen Degeneres Show- e hanno avuto l’onore di aprire il concerto della leggendaria band dei Rolling Stones. Mick Jagger in persona ha ringraziato i giovani artisti italiani, omaggiandoli sul palco dopo la loro esibizione.

Ora per loro arriva un’altra importante occasione. Domenica 19 novembre parteciperanno a una delle cerimonie di premiazione più note sulla scena musicale americana, gli American Music Awards. Una serata all’insegna della musica durante la quale saranno premiati e celebrati gli artisti e le canzoni più amate dal pubblico.

Nominati con “Beggin’“nella categoria che premierà la canzone di tendenza preferita dai fan, i Maneskin sono stati annunciati tra gli artisti che si esibiranno nel corso della serata. L’evento sarà condotto dalla rapper Cardi B e vedrà salire sul palco numerosi artisti di spicco, tra questi anche i Coldplay e la band coreana dei BTS.

Un’altra grande occasione per Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi che continuano a dominare le classifiche e a farsi conoscere in tutto il mondo. I Maneskin non sembrano intenzionati a fermarsi, per loro questo è solo l’inizio.