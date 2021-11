L’ottava e ultima puntata del docu reality ha visto scoppiare una delle coppie più amate, finale drammatico.

Sono passate 5 settimane da quando le coppie di “MAPV Italia 2021” hanno celebrato le nozze di fronte a parenti e amici ignari di chi avrebbero trovato di fronte a loro all’altare.

“Sei bellissima!” ha però esclamato Manuel Felici nel vedere Dalila Cantagallo scendere le scale che la portavano di fronte a lui per diventare sua moglie, “Felici a tutti gli effetti, di nome e di fatto” come aveva esclamato il celebrante quel giorno.

Ieri la scelta finale davanti agli esperti, un amore il loro cresciuto come un fuoco all’inizio, un colpo di fulmine che è esploso subito per poi scemare nel corso dell’esperimento.

Troppi i muri che la giovane romana ha innalzato davanti a loro e che hanno impedito pian piano di costruire il castello che sembrava avrebbe ospitato la coppia al termine del mese di prova. Ieri sono uscite parole cattive e a tratti forse non volute, anche gli esperti erano contrari a questa resa senza volontà di riprovarci.

Dalila e Manuel gettano la spugna: “Mi sono sentita data per scontata…“

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Real Time (@realtimetvit)

Nella sala di fronte ai tre coach ed esperti psicologi che li hanno scelti sono entrati con il sorriso in bocca ma non si sono mai guardati in volto tra di loro. Sguardi gelidi, quasi da perfetti sconosciuti.

“Ci avevate fatto emozionare tanto fin dal primo momento, sembravate un fiume in piena“, ha esordito Nada.

“All’inizio sì” – ha iniziato Dalila che ha monopolizzato quasi tutta la conversazione di fronte invece ad un Manuel pietrificato. “Tanta fisicità tra di noi, ci siamo piaciuti subito moltissimo. Ma mi aspettavo molto di più a livello di conoscenza personale. Mi sento delusa dall’esperimento perchè mi sono frenata a causa di muri che io stessa ho innalzato per l’ennesima volta verso il mio compagno”.

Favaretto ha poi preso la parola: “Non è che siete arrivati con due esigenze diverse e avete confuso il desiderio di famiglia, per quanto riguarda Manuel, col bisogno di essere capita, riguardo Dalila?“. L’esperto coach ha svelato che facendo così hanno scelto deliberatamente di lottare singolarmente senza capirsi e venire incontro alle esigenze dell’altro.

Dalila spiega anche che non è riuscita a far capire al marito le sue frustrazioni e come stava, non ha parlato abbastanza come invece si era ripromessa, ha avuto paura e si è chiusa a riccio.

Manuel parla solo verso la fine e rivela che effettivamente il suo desiderio di costruire una famiglia era la sola cosa a cui pensava, anche se in Dalila aveva comunque trovato una partner che a suo dire avrebbe potuto combaciare con i suoi ideali.

Alla domanda di Nada sul come voleva proseguire l’esperimento lui confessa che con quella Dalila non voleva più andare avanti ma se in futuro si fossero stati i presupposti di un riavvicinamento sarebbe stato felice. “Ti piacerebbe continuare con lui in questa nuova modalità?” ha chiesto sempre Nada alla segretaria dello studio veterinario: “NO!” la sua risposta secca.

Un finale inaspettato che ha fatto soffrire molti telespettatori che speravano in un loro riavvicinamento, visti i presupposti più che buoni. Lo stesso Francesco Muzzi, di “MAPV 2020” in una sua story Instagram ieri sera ha detto: “Potevano spaccare, avevano tutto in regola per diventare come me e Martina!“.