Melissa Satta potrebbe essere in attesa del suo secondo figlio. I paparazzi l’hanno fotografata in compagnia del fidanzato Mattia Rivetti e un pancino sospetto.

Melissa Satta potrebbe essere di nuovo incinta. I gossip hanno iniziato ad avanzare indiscrezioni sulla seconda gravidanza della showgirl dopo aver notato un gonfiore sospetto, questa volta condiviso con il nuovo fidanzato Mattia Rivetti. La Satta, che è già mamma, non ha mai nascosto di desiderare un secondo figlio, e con Mattia potrebbe essere arrivato il momento giusto!

Melissa Satta incinta del secondo figlio? Le foto mostrano un pancino sospetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Per il momento né la showgirl né il compagno hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito, e tutti i gossip sono nati da un’indiscrezione pubblicata sul settimanale Oggi. I giornalisti raccontano di aver avvistato Melissa Satta a pranzo con Rivetti e “un pancino sospetto”, che però potrebbe essere stato dovuto al cibo appena mangiato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Estasiante” Charlotte Casiraghi l’abito è un sogno: è lei la reale preferita per il lieto evento – FOTO

Se Melissa fosse davvero incinta il bambino in arrivo sarebbe il suo secondo figlio. La showgirl, infatti, ha avuto il primogenito Maddox più di sette anni fa dall’ex marito Kevin Prince Boateng. Dopo la fine del matrimonio con il calciatore, arrivata all’improvviso, la Satta ha dedicato molto tempo a sé stessa. Con Boateng comunque sarebbe rimasta in buoni rapporti: “Lo ringrazierò per sempre. Siamo sereni e abbiamo deciso di prendere ognuno la propria strada” aveva raccontato la Satta nel corso di un’intervista a Verissimo. “Ho voglia di riprendere la mia vita in mano come mamma e come donna. Ho capito che voglio essere me stessa. Desidero ricostruire una famiglia. Maddox mi chiede sempre un fratellino o una sorellina, prima o poi succederà”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Antonella Fiordelisi torna single: Higuain e Zaniolo? Ecco la verità

Melissa e Mattia stanno insieme da da circa un anno e sembrano più innamorati che mai. La loro storia è stata resa pubblica solo qualche mese fa, quando i due sono stati paparazzati insieme, e nonostante non siano ancora andati a convivere sembra che i due oggi roterebbero essere pronti a diventare genitori insieme.