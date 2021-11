Calciomercato Roma, in drittura d’arrivo il primo acquisto per Mourinho: le cifre e i dettagli dell’operazione.

Josè Mourinho è pronto per la rivoluzione: il tecnico sa benissimo che la Roma ha bisogno di diversi innesti per tornare a lottare per le posizioni di vertice. L’inizio di stagione dei giallorossi è stato segnato da più ombre che luci. Troppe batoste in campionato, con le big che stanno inesorabilmente andando via.

Anche in Conference League, i giallorossi sono reduci dalla doppia figuraccia contro il Bodo Glimt. Il tecnico portoghese ha una lista lunghissima di nomi per rinforzare la sua sua squadra. Secondo alcuni aggiornamenti, i capitolini avrebbero già individuato il primo rinforzo.

Calciomercato Roma: Mourinho, primo acquisto vicino: cifre e dettagli

Il club sta già lavorando intensamente per regalare a Mou i primi rinforzi, in attesa della sessione estiva di calciomercato. Secondo le ultime indiscrezioni, i giallorossi avrebbero individuato in Diego Dalot il giusto acquisto per le corsie laterali. Il Manchester United avrebbe già aperto all’ipotesi, facendo capire di poter accettare un prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni.

Il portoghese, in questa stagione, ha trovato pochissimo spazio ed è sceso in campo per appena 316 minuti (per darvi un’idea, meno di 4 partite totali). Lo scorso anno, invece, il classe 1999 ha giocato 34 partite con la maglia del Milan, facendo una buona impressione e mettendo anche a referto due gol e tre assist.

Ricordiamo anche che a centrocampo la coperta è molto corta. Lo Special One non ha mai preso in considerazione calciatori come Diawara e Villar, che con molta probabilità saluteranno presto. Da monitorare anche la situazione legata a Borja Mayoral: la punta spagnola, dopo la grande stagione disputata lo scorso anno, non è riuscito a conquistare l’allenatore portoghese. Ci saranno diversi intrecci interessanti nel corso della prossima finestra invernale di mercato.