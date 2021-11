Natacha Eguia sbarca in Argentina e sfoggia alcuni scatti in una notte stellata, le foto sono già virali ed il web è impazzito

Di origine argentina, conosciuta da tutti per essere l’amica di Wanda Nara e modella di fama internazionale. Il suo nome è Natacha Eguia, anche lei vive a Parigi e non perde occasione di trascorrere del tempo insieme alla famiglia Icardi.

E’ sposata con il giocatore di rugby Juan Imhoff. Sensuale, accattivante e sempre sul pezzo, l’influencer attira l’attenzione dei fan con scatti mozzafiato che diventano immediatamente virali.

Natacha Eguia, notti magiche in quel di Buenos Aires – FOTO

Natacha Eguia è molto seguita dal web, su Intsgram vanta di più di sessantamila follower che la ammirano e la supportano in ogni situazione. Sembra che l’influencer stia passando alcuni giorni nel suo paese natale, infatti ha pubblicato qualche foto della vacanza.

Si trova precisamente a Buenos Aires e per l’occasione si lascia fotografare in una delle vie principali della città, nel pieno della notte.

Tre scatti, uno più bello dell’altro, la modella mostra tutta la sua sensualità con un outfit casual ma strepitoso. Indossa un paio di pantaloni neri, una camicia bianca corta e una giacca di pelle. Il lato A è in primo piano ed i fan non possono fare a meno di notarlo.

Ride, si tocca i capelli sciolti che le scendono lungo la schiena e tutto sembra magico e surreale.

“Sei uno spettacolo”, qualcuno scrive sotto al post e poi ancora: “Vorrei essere il rugbista” e qualcun altro aggiunge cuori, applausi e fiamme per la modella argentina.

Natacha Deguia ha appena intrapreso la strada del successo, ma la notorietà e ottimi risultati non tarderanno ad arrivare. E’ conosciuta a livello internazionale e questo è già un vantaggio per la modella, per non parlare dell’amicizia con Wanda Nara: una marcia in più.