Ha raggiunto un altro importante traguardo il giovane cantautore che si prepara a presentare al pubblico il video del nuovo singolo “Perso nel buio”

Un anno fa entrava a far parte della scuola di Amici, senza avere idea di quello che gli sarebbe accaduto in soli dodici mesi. Un artista giovane che nella musica trova il modo di esprimere se stesso, raccontando storie nella quale i suoi innumerevoli fan si rispecchiano. I brani di Sangiovanni parlano del primo amore e di quella spensieratezza che solo una relazione vissuta a 18 anni può regalare, ma non solo, come dimostra il suo nuovo singolo realizzato in collaborazione con Madame.

Un traguardo importante per Sangiovanni, il cantautore festeggia il suo successo

Ha da poco presentato al pubblico il suo nuovo brano “Perso nel buio“, realizzato in collaborazione con Madame. Un singolo differente nel quale, diversamente da quanto pubblicato finora, abbiamo avuto modo di ascoltare un Sangiovanni più introspettivo, alla ricerca di una luce che non è semplice facile trovare.

In attesa di poter vedere il video ufficiale, anticipato da alcuni estratti sui canali social dei due artisti, il giovane cantautore festeggia un grande traguardo. Protagonista assoluto dell’estate 2021, il suo EP di debutto ha raggiunto numeri davvero impressionanti per un artista emergente e il suo successo non sembra destinato a calare.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Sei una s….”, a “Uomini e Donne” è accaduto l’impensabile. La scena che ha spiazzato il pubblico

L’ultima notizia riguarda proprio il tormentone “Malibù” che ha fatto da colonna sonora a un’estate ricca di concorrenza musicale, arrivando a ottenere ben sette dischi di platino. Sangiovanni festeggia oggi il raggiungimento dei suoi primi 100 milioni di stream proprio grazie al brano presentato nel corso della sua esperienza ad Amici.

“Grazie a tutti! A chi l’ha ascoltata e a tutto il team che ha lavorato al brano e al progetto” -scrive la casa discografica Sugar Music– “e complimenti al nostro Sangiovanni“. Un traguardo eccezionale se si pensa che il giovane cantautore ha iniziato a muovere i primi passi sulla scena musicale solo pochi mesi fa.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ti obbedirò”, Chiara Ferragni svela tutto: impossibile resisterle

Ora per lui è iniziato un nuovo capitolo, inaugurato con il singolo “Raggi gamma“, che ha aperto la strada al suo prossimo progetto discografico. Un album particolarmente atteso dal pubblico e dai suoi fan, nel quale il giovane avrà modo di sperimentare e di mostrare nuovi lati della sua personalità artistica.