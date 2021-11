Tina Cipollari e Gemma Galgani: la verità sul loro rapporto dietro le quinte

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono acerrime nemiche da tantissimi anni a Uomini e Donne: tutti si domandano se i loro rapporti sono così anche dietro le quinte

Tina Cipollari e Gemma Galgani sono acerrime nemiche da oramai oltre dieci anni nel programma Uomini e Donne. L’opinionista non ha mai gradito il comportamento della dama torinese, ha sempre pensato che fosse falsa e presente nello studio soltanto per business e non per trovare davvero l’amore, considerando che in tutti questi anni non ne è mai stata in grado. Le due donne si scontrano continuamente in studio e tutti si chiedono: ma sono così davvero nella realtà o è solo una trovata per fare audience?

Gemma Galgani e Tina Cipollari si odiano davvero? Tutta la verità

A risolvere questo dubbio amletico alla fine è stata Raffaella Mennoia, autrice storica del programma. “Quello che si vede in onda è tutto vero e noi facciamo addirittura in modo che non si incrocino né prima né dopo la registrazione del programma” ha rivelato in una intervista rilasciata al settimanale Nuovo. Qui ha avuto modo di parlare un po’ del nuovo libro che ha scritto, della sua carriera all’interno dei programmi Mediaset e ancora tanto altro.

Per quanto riguarda Gemma e Tina, invece, a quanto pare è tutto vero: Gemma e Tina non si sopportano neanche nella vita reale. In effetti è difficile pensare che fingano perché ci vanno entrambe giù pesante e le occhiate cariche di astio che si lanciano sono un po’ difficili da fingere.

Difficile pensare che un domani Gemma e Tina riusciranno ad andare d’accordo: sarebbe però bello perché, nonostante tutto, dopo tutto questo tempo un po’ d’affetto l’una per l’altra lo provano davvero.