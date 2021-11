“Uomini e Donne”, il cavaliere viene smascherato: “Stai fingendo”

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne c’è stata una ospite d’eccezione in studio: Teresanna, ex corteggiatrice e tronista del programma

Dopo quasi dieci anni, è tornata a Uomini e Donne la meravigliosa Teresanna. Come dimenticarla? È stata una delle troniste, e poi delle corteggiatrici, più amate della storia del programma. La sua storia con Francesco Monte ha fatto sognare tutta Italia, anche se alla fine si è conclusa nel peggiore dei modi. A distanza di tutto questo tempo, i due hanno preso due strade completamente differenti e ad oggi Teresanna è sposata, è innamorata, è mamma e felicissima della vita che sta conducendo lontana dai riflettori.

Uomini e Donne, Teresanna ospite in studio smaschera Ciprian

Dopo tanti anni è stata richiamata in studio come ospite, e proprio in questa occasione ha dimostrato che la sua personalità esplosiva non si è attenuata con il passare del tempo. Infatti quando è stato il momento di Andrea Nicole di stare al centro dello studio, ha deciso di intervenire e di esprimere il suo pensiero sulla sua frequentazione con Ciprian. Quest’ultimo e Andrea Nicole si stanno oramai frequentando da un po’ di settimane e le cose si stanno un po’ complicando, motivo per cui Teresanna ha deciso di dare un consiglio alla tronista.

Ha ammesso di non aver seguito il trono ma che, da quel poco che ha visto in diretta, non crede che Ciprian sia sincero. Si è particolarmente gelata quando ha sentito il corteggiatore dichiarare amore alla tronista e questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: “Mi dispiace ma credo che tu sia molto lucido e preparato. Non ti vedo sincero“.

Ciprian ha ribadito ancora una volta di essere molto interessato, Teresanna non mette in dubbio questo ma non pensa che lui sia davvero innamorato di Andrea.