Polemiche ed un certo carisma si accendono quando a mostrarsi è Adriana Volpe: cos’ha combinato di tanto grave questa volta l’opinionista del “GF Vip”?

“Per me hai asfaltato Alex“, è questo uno dei primi, ma non univoci, commenti rilasciati ad Adriana Volpe dai suoi telespettatori in seguito alla diretta di ieri. L’ultimo appuntamento con il reality del “Grande Fratello Vip” pare abbia messo un notevole quantitativo di carne al fuoco del tutto inatteso.

Eppure, molto presto, qualcosa darà adito a non poche polemiche sulle dinamiche verificatesi durante il suo impavido “attacco” all’attore ed attuale coinquilino della casa, Alex Belli.

“La volpe che non arriva all’uva…” Adriana Volpe infuoca il web tra sensualità e altarini – FOTO

“Pronta? Sono nata pronta!” Con un pizzico di egocentrismo, ed una forte consapevolezza del suo carisma, l’ex modella e conduttrice si mostra senza paura in diretta dallo Studio Mediaset. Adriana si esibisce a pochi attimi dall’inizio della puntata, per mostrare ai suoi follower su Instagram il look da lei prediletto per l’occasione. Un elegante abito nero, dalla minigonna a balze, che la rende in un attimo più “sbarazzina” di sempre. Ma, tra chi scalpita sostenendo “Adriana fatti valere“, ci sarà anche chi fra i telespettatori non avrà alcun timore di pensarla diversamente.

“La Volpe che non arriva all’uva…“, un commento che appare come una frecciatina, ma che andrebbe ad illustrare nei dettagli l’altra parte della medaglia. “Non sono affatto un fan di Alex“, premette un utente prima di dilungarsi nelle sue osservazioni. Eppure, stando al suo parere, e di quello del popolo lontano dai riflettori: “l’attacco personale che gli hai rivolto non mi è piaciuto. Anche perché era chiaro a tutti che il matrimonio con Delia non fosse certificato ma solo spirituale“.

“Penso che con la discussione sul matrimonio di Alex Bellli hai ragione tu“, ribatterà un secondo utente, premendo con forza l’acceleratore sulla legalità o meno di un matrimonio puramente spirituale. Ma allora Adriana davvero “crede nell’amore?“. Sarà la successiva questione sollevatasi sul web, ormai infuocato dalla sua presenza e dalle sue gesta in tv. “Devo dire che eri già pronta prima di nascere…” continuerà un celebre fan della Volpe, nonché collega a fine discussione. Si tratta del noto musicista Marcello Cirillo.

“Sei avanti Adry, talmente avanti che quando ti volti indietro vedi il FUTURO!” Quale sarà, dunque, la verità a cui dare adito?