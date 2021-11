Wanda Nara, il momento della verità si avvicina. Dopo le voci sull’intervista rivelazione della crisi con Icardi, ecco le foto a sorpresa dell’incontro

Da più di un mese si rincorrono i gossip riguardanti la crisi che ha colpito Wanda Nara e Mauro Icardi, dopo sette anni di felice matrimonio. La bomba è esplosa in seguito a un post della moglie, che ha annunciato attraverso una frase ben poco enigmatica l’entità delle problematiche che stavano colpendo la coppia. L’accusa è quella di tradimento con l’attrice argentina China Suarez, confermato poi dal marito e da una serie di indizi che ancora devono essere chiariti.

La notizia aveva sconvolto i numerosi fan della coppia, che non si aspettavano un tale risvolto in quella che sembrava una relazione perfetta. Un’armonia testimoniata dalle immagini che quotidianamente trovavano posto sulla pagina Instagram della showgirl argentina. Forse proprio per quell’amore così speciale, dopo la richiesta di divorzio presentata dall’attrice e accolta dall’attaccante, c’è stato un ripensamento.

È così che Wanda Nara ha deciso di perdonare il marito, condividendo la sua scelta sui social, dove ha da poco postato un passionale scatto di coppia in compagnia di Mauro Icardi che recita: “Io e te, la mia frase preferita“. Ma per chiudere il puzzle di questo difficile capitolo per voltare finalmente pagina, la showgirl ha deciso di rilasciare un’intervista che rivelerà ogni dettaglio.

Wanda Nara, l’intervista sul tradimento di Mauro Icardi

Con 10 milioni di followers su Instagram, provenienti da diverse parti del mondo, Wanda Nara è una vera e propria star sui social. Anche per questo l’annuncio della separazione dal marito Mauro Icardi ha dettato ancora più scalpore, fomentato dalla divulgazione della causa: il tradimento con China Suarez.

La showgirl ha deciso di perdonare il marito per amore della famiglia, rendendo la crisi coniugale un’opportunità di crescita per la coppia. Ma le voci sull’infedeltà del calciatore non si arrestano e continuano ad emergere nuovi dettagli sulla notte trascorsa con l’attrice argentina in un hotel di lusso situato a Parigi.

Ma l’ultima parola spetta a Wanda Nara, che concederà un’intervista dettagliata alla giornalista e grande amica Susana Giménez, sullo scandalo che nell’ultimo mese ha concentrato l’attenzione del gossip.

Il momento delle rivelazioni si avvicina, come testimoniano le foto dell’incontro a sorpresa che si è svolto nella capitale francese, prontamente condiviso sui social con tanto di dedica. Ai fan non resta che aspettare il gran finale di questa turbolenta vicenda, sempre più imminente.