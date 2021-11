Gli alimenti che fanno invecchiare. La black list per la tua giovinezza

Il cibo è una parte importante della nostra vita, alcuni alimenti sono alleati del corpo mentre altri nemici, scopriamo di più

Gli alimenti che scegliamo di mangiare hanno delle conseguenze sul nostro corpo, a volte in positivo e altre volte in negativo. Alcuni alimenti hanno il potere di farci invecchiare precocemente. Pertanto è molto importante selezionare i giusti alimenti e seguire un’alimentazione equilibrata, ricca di frutta e verdura di stagione. Questo aiuterà a preservare il nostro corpo.

Ci sono diversi tipi di alimenti, alcuni buoni per il corpo altri negativi

Alcuni alimenti andrebbero evitati poiché non sono affatto positivi per il nostro corpo. Hanno conseguenze negative sull’organismo. Alcuni accelerano persino il processo d’invecchiamento. Scopriamo allora quali sono gli alimenti in questione. Il latte è tra questi purtroppo, essendo ricco di grassi saturi infatti aumenta la possibilità di sviluppare malattie cardiache e reumatismi. Le salsicce e i salumi, sono letali. Ricchi di grassi che possono causare problemi di circolazione e aumentare il rischio di malattie cardiache.

Passiamo alla torte e i dolci in generale, molto amati ma molto nocivi. Il livello di zuccheri all’interno di queste delizie può seriamente danneggiare il cuore e i denti. Gli alimenti fritti si aggiungono alla lista. Se si eccede nel consumo di cibi fritti si può rischiare l’arteriosclerosi. Meglio evitare quindi. La pancetta, un alimento molto utilizzato nella cucina per preparare la carbonara e vari altri piatti. Meglio dimenticarlo però, riempie le vene di grasso e di conseguenza ci espone a malattie cardiache.

Le bibite gassate sono notoriamente sconsigliate per via del molti zuccheri che contengono ma non tutti sanno che possono generare problemi al sistema nervoso e possono condurre anche all’obesità. Il cosiddetto cibo spazzatura è terrificante, contiene il glutammato monosodico che causa diabete e depressione. Gli alimenti surgelati sono pieni di conservanti e questo fa diventare il sangue denso aumentano problemi cardiovascolari.

L’alcol è nemico della salute, seppur sia in grado di rendere felici e sanare qualche ferita temporaneamente, fa grossi danni al fegato avvelenandolo e attacca le cellule che servono per disintossicare il corpo. Il sale è notoriamente nemico delle arterie, cause l’invecchiamento dei vasi sanguigni e crea affaticamento. Tutte queste conseguenze causano l’invecchiamento precoce del corpo.