Nuova vita in tutto e per tutto per Andrea Delogu. La rossa più bella della televisione italiana ricomincia da sé stessa e guarda avanti. Dopo la fine del suo matrimonio con l’attore Francesco Montanari, pare, si sia ripresa tra le braccia del modello Luigi Bruno. In più guarda al futuro pensando alla sua nuova casa in costruzione che proprio ieri ha mostrato sui social in un reel.

E Montanari? Forse anche lui sta ricominciando accanto ad un’altra donna. Nelle scorse ore, infatti, nelle sue Instagram Stories, ha lasciato intravedere una bella bionda con i capelli a caschetto che ha cercato in ogni modo di non farsi riconoscere.

Andrea Delogu, rock e sexy: FOTO e VIDEO

Andrea Delogu che è uscita allo scoperto già da un po’, non bada a questi problemi e si gode il momento dedicandosi anche molto al lavoro.

Come è solito fare, ha mostrato il look scelto per un appuntamento importante. Un total black pericoloso che la mostra in una versione rock e sexy: minigonna di pelle, calze a rete, stivali, maglietta mini, giubbino e treccine che le scendono da dietro le orecchie.

Sembra quasi una ragazzina Andrea. Dopo la foto regala a tutti il video davanti allo specchio e per la gioia dei fan alza la maglietta e mostra l’inverosimile. Anche lì ricorre la rete mostrando la pancia. Il riferimento è ad una giovane e famosissima cantante degli anni Duemila, Avril Lavigne.

Il look della presentatrice richiama proprio quello della cantante che non si vede da un po’ sulle scene musicali. “Oh. Vedi mai che mi abbia fatto bene…” ha scritto Andrea a corredo del post. Per lei solo complimenti ed uno dei suoi fan le scrive: “Gran bel pezzo di sticchio”.