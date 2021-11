“Vi è piaciuto?”, “Direi di no”: Arisa, il botta e risposta al veleno con la rivale di “Ballando” – FOTO

Arisa, il botta e risposta clamoroso con la rivale di “Ballando con le stelle”: “Vi è piaciuto?”, “Direi proprio di no”

L’avventura di Arisa e Vito Coppola a “Ballando con le stelle” non potrebbe procedere in maniera migliore. Ieri sera, la cantante si è esibita sulle note di “(I’ve Had) The Time of My Life“, celebre estratto della colonna sonora di “Dirty Dancing”. La performance ha fatto sì che allieva e maestro si lasciassero fin troppo trasportare dall’atmosfera, al punto da scambiarsi un travolgente bacio al termine del ballo.

Quest’oggi, Arisa ha voluto ringraziare il pubblico che la segue con affetto mediante un post di ringraziamento, condiviso tramite Instagram. Ai fan non poteva sfuggire il botta e risposta clamoroso con la rivale di “Ballando”. Come avrà reagito la cantante?

Arisa, il botta e risposta clamoroso con la rivale di “Ballando” – FOTO

La performance di Arisa e Vito Coppola sulle note di “(I’ve Had) The Time of My Life” ha soddisfatto giuria e pubblico in sala. La coppia, che ha totalizzato ben 49 punti, al termine della performance si è addirittura lasciata andare ad un gesto che ha suscitato parecchio clamore. L’allieva ed il maestro si sono infatti scambiati un bacio di scena, che non era in alcun modo previsto dalla coreografia.

“C’è stato un fuori programma” – ha detto Vito Coppola, immediatamente raggiunto da Arisa – “È stato emozionante. Noi ci caliamo molto nella parte“. Poche ore fa, l’artista ha voluto pubblicare un post di ringraziamento tramite Instagram, in maniera tale da omaggiare i suoi numerosi fan.

“È stato travolgente reinterpretare il ballo del celebre film ‘dirty dancing’. Vi è piaciuto?“: questa la domanda che la cantante ha posto ai followers. Non poteva sfuggire il botta e risposta clamoroso con Sabrina Salerno, rivale di Arisa nella gara di ballo. “Direi proprio di no“, è stata la replica della showgirl, che ha immancabilmente accompagnato le proprie parole con un cuoricino.

Arisa, che non ha ancora replicato alla collega, avrà indubbiamente apprezzato il suo velato complimento. Tra le due concorrenti, come si evince dal recente siparietto social, sembrerebbe esserci rispetto e stima reciproca.