Barbara D’Urso, durante la scorsa puntata di “Pomeriggio 5”, ha fatto un annuncio sconvolgente in merito ai suoi figli: “Sapete già tutto”

Nonostante il ruolo di Barbara D’Urso all’interno di Mediaset sia stato notevolmente ridimensionato, gli ascolti di “Pomeriggio 5” continuano a non soddisfare i vertici del Biscione. Non è da escludere che, a fronte di simili risultati, Pier Silvio Berlusconi possa decidere di non rinnovare lo storico programma, in vista della prossima annata televisiva.

La conduttrice, parallelamente, cerca di mettere tutto il proprio impegno e le proprie energie al servizio della trasmissione. Durante l’appuntamento di venerdì scorso, la D’Urso si è addirittura lasciata andare ad una confessione spiazzante, che riguardava i suoi figli.

Barbara D’Urso, l’annuncio sconvolgente che riguarda i figli: “Sapete già che cosa è successo”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Vi è piaciuto?”, “Direi di no”: Arisa, il botta e risposta al veleno con la rivale di “Ballando”

Nonostante i dati auditel relativi a “Pomeriggio 5” non siano affatto rassicuranti, Barbara D’Urso continua a mostrarsi sorridente e positiva all’interno delle piattaforme social. Il suo ultimo post, risalente a qualche ora fa, vede la conduttrice esibire una posa da vera diva di fronte alla fermata del tram. “Buona domenica“: questo l’augurio che Barbara ha rivolto ai fan, che non si sono di certo trattenuti dal commentare.

Durante gli appuntamenti di “Pomeriggio 5”, la presentatrice cerca sempre di mettere tutta sé stessa al servizio del programma e del suo pubblico. Barbara, che sa bene come accattivarsi le simpatie dei telespettatori, è riuscita a guadagnare le loro attenzioni anche nel corso della puntata di venerdì 19 novembre.

La conduttrice ha infatti tirato in ballo i propri figli per far arrivare al pubblico un messaggio davvero importante. “Voi sapete già cosa succede” – ha detto la padrona di casa, in corrispondenza dei saluti finali – “Il mio cuore è vostro. Prima è dei miei figli, poi è vostro…“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Cecilia Rodriguez, la scollatura è qualcosa di mai visto. La domenica si tinge di eros – FOTO

Parole che la D’Urso è solita ripetere spesso, e che non mancano di farle guadagnare l’appoggio dei telespettatori. Ma saranno sufficienti questi escamotage a far sì che “Pomeriggio 5” non perda ulteriori consensi?