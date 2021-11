In versione da stupefacente Biancaneve, la showgirl Costanza Caracciolo fa sì che i suoi fan, e non solo… Possano non credere ai loro occhi.

La conduttrice e showgirl classe 1990, Costanza Caracciolo, è riuscita sin dal suo primo affaccio sul piccolo schermo, nel ruolo di aitante velina al fianco dell’ex collega Federica Nargi per “Striscia La Notizia“, a conquistare il cuore dei suoi telespettatori.

Dopo una presenza quadriennale al tg satirico di Canale 5 ed una primissima esperienza da conduttrice, la modella e ballerina dalla bionda chioma approderà come concorrente al reality di “Pechino Express“, continuando senza sosta da lì in avanti il suo percorso televisivo. La soubrette dall’irresistibile lato comico e dalla bellezza sublime ha quest’oggi nuovamente rapito, con un “sexy” travestimento inatteso, la curiosità dei suoi seguaci.

“Brava! E beato Bobo!” Costanza Caracciolo è sexy Biancaneve così non si era mai vista – FOTO

