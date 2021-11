Mara Venier, brutta caduta finisce in ospedale. Sostituita a ”Domenica in”

La conduttrice di ”Domenica in” è stata vittima di un incidente durante la trasmissione. E’ stata immediatamente portata in ospedale. Le condizioni.

Mara Venier è stata vittima di un brutto incidente durante la diretta di ”Domenica in”, in onda come di consueto nel pomeriggio di Rai Uno.

L’amatissima ‘Zia Mara’ è caduta durante a pubblicità e per questa ragione è stata trasportata in ospedale per verificare le sue condizioni.

A far preoccupare tutti è stata la botta in testa della presentatrice. Inizialmente l’ex moglie di Jerry Cala ha deciso di proseguire la trasmissione intervistando Memo Remigi e Giuseppe Zeno ma poi ha dovuto arrendersi al dolore ed è stata condotta in una struttura medica per sottoporsi a radiografie. La paura è stata tanta e con il ghiaccio sulla caviglia e sulla nuca ha lasciato gli studi Rai.

Le condizioni di Mara Venier

La Rai preferisce non tralasciare le condizioni dei suoi dipendenti nonostante la Venier sembri tranquilla rispetto all’accaduto e ci ha tenuto a rassicurare tutti.

Francesca Fialdini ha iniziato “Da noi… a ruota libera”, prima del previsto aprendo così la trasmissione: «Come vedete, stiamo andando in onda un pochino prima perché purtroppo Mara si è fatta male, è caduta. Mara, in bocca al lupo, speriamo che tu non abbia sostanzialmente nulla di preoccupante. Ci dispiace molto per quanto successo. Un abbraccio fortissimo, veramente, a Mara Venier, a tutto il pubblico di Domenica In e a tutta la squadra di lavoro perché oggettivamente quando accadono queste cose cambiano molti equilibri».

A prendere il posto di Mara Venier è stato Pierpaolo Pretelli che l’affianca ogni domenica e che ha preferito chiudere la puntata. Tornato dalla pubblicità ha comunicato: “Direi di chiudere, ci vediamo domenica prossima”.

Attendiamo di conoscere ulteriori aggiornamenti per capire quali sono le reali condizioni di Mara Venier.