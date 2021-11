Elisabetta Canalis, l’outftit più sexy di sempre è comfy. La showgirl infiamma Instagram in tuta, curve pazzesche: i fan restano senza parole

Il tempo scorre inesorabilmente ed i suoi effetti sono impossibili da contrastare, o almeno per i comuni mortali. Ci sono sempre delle eccezioni a confermare la regola, e tra queste la più lampante è Elisabetta Canalis, che all’età di 43 anni si dimostra più in forma che mai.

Un successo che dura da 22 anni, quando nel 1999 esordiva sul palco di “Striscia la Notizia” con stacchetti mozzafiato in compagnia di Maddalena Corvaglia. Capelli castani, sguardo cioccolato, corpo perfetto: questi gli ingredienti che fanno di lei il simbolo di bellezza del decennio.

Modella, showgirl ed anche attrice, sono diversi i campi nel mondo dello spettacolo dove sperimenta il suo talento. Fiction, film, ma anche programmi televisivi che conduce abilmente, la carriera dell’ex velina ottiene grandi risultati, fino alla decisione di trasferirsi all’estero.

Destinazione Los Angeles, dove vive con il marito Brian Perri e la figlia Skyler, anche se negli ultimi tempi ha fatto rientro in Italia con importanti ingaggi. Testimonial di “San Benedetto” e conduttrice di “Vite da Copertina“, è apparsa nelle vesti di presentatrice al fianco di Nicola Savino anche per il programma “Le Iene“.

L’ultimo post su Instagram proviene direttamente dalla California, come un’esplosiva bomba di sensualità che si imbatte sul web, emozionando gli utenti. L’outfit di Elisabetta Canalis è pura tendenza, con il quale sfoggia per intero l’incredibile avvenenza del suo fisico: pazzesca.

Elisabetta Canalis, l’indumento più provocante è la tuta

Alimentazione equilibrata e sport ad alta intensità sono i trucchi per la perfetta silhouette di Elisabetta Canalis, che sembra migliorare ad ogni anno che passa. Con 2,9 milioni di followers, mostra quotidianamente su Instagram i risultati straordinari dei suoi sforzi, che si rivelano più che ripagati.

Statua di bellezza, il corpo marmoreo della showgirl non evidenzia il minimo inestetismo, in un tripudio di forme e muscoli che fanno impallidire molte modelle con la metà dei suoi anni. Addominali scolpiti, gambe toniche e slanciate, curve esplosive, ognuna delle impareggiabili caratteristiche dell’ex velina vengono esibite nell’ultimo outfit condiviso sul social, dove supera il livello di sensualità al quale ha abituato gli utenti.

Non si tratta di un vestito appariscente e neanche di un look da sera, ma è in tuta che toglie il respiro allo spettatore, sfoggiando con stile il suo fascino irresistibile. Il taglio scalato è in modalità messy, e con un trucco al naturale illumina il web dei suoi lineamenti.

Crop top scollato in tonalità grigia, abbinato al pantalone morbido, per chiudere la proposta con le sneakers all’ultima moda. Cuffia e capospalla per ripararsi dall’aria più fredda, ma è il sorriso il suo migliore accessorio, che aggiunge ulteriore bellezza alla sua immagine.

La serie di scatti dell’ex velina lascia senza parole i fan, che proprio come 22 anni fa non credono ai loro occhi: “Sempre bellissima”, “Semplicemente meravigliosa”, “Fantastica”.