“Cosa fai la convergenza?”, Federica Pellegrini e il massaggio caliente: le mani finiscono proprio lì… Illegale – FOTO

Federica Pellegrini manda in tilt i fan di Instagram! In costume è un Bronzo di Riace. Il massaggiatore non resiste e…

La showgirl e nuotatrice professionista dello stile libero nei 200 metri nazionali, Federica Pellegrini ha fatto impazzire migliaia e migliaia di followers.

Che sia in vasca o fuori dal contesto professionale, la ‘musica’ è quasi sempre la stessa. Nonostante il tempo trascorra in maniera inesorabile, Federica non si smentisce mai, dimostrando di essere sempre all’altezza della situazione.

Le lunghe e gloriose ‘battaglie’ in piscina le hanno permesso di far aumentare l’adrenalina a tal punto da raggiungere gli obiettivi prefissati, in pochissimo tempo. Basta pensare alle numerose partecipazioni alle manifestazioni olimpiche internazionali che hanno arricchito una bacheca di trofei, unica e impareggiabile.

Al di là del successo professionale, Federica ha imparato nel tempo ad affilare l’arma della solidarietà ed entrare in confidenza con i tanti fan che la seguono dalla mattina alla sera. Andiamo a vedere nello specifico cosa ci ha regalato in occasione di questo sensazionale fine settimana

Federica Pellegrini, Instagram va in ‘blackout’ totale: scene da film romantico

