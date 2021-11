Le pagelle e il tabellino di Genoa-Roma gara utile per la tredicesima giornata di campionato, appena terminata.

Partita che non regala emozioni quella andata in scena al ”Marassi”. Almeno fino all’82’ quando a far esplodere i tifosi giallorossi ci pensa Felix Afena-Gyan, il primo classe 2003 a esordire con la Roma in Serie A.

Il giovane ghanese ha stregato Mourinho e da oggi anche tutti i tifosi della Roma ai quali ha regalato la gioia di tornare a vincere dopo quasi un mese.

“Eternamente grato. Farò in modo di renderti orgoglioso“ , aveva promesso l’attaccante al suo allenatore ed è stato di parola regalando tre punti sofferti alla sua squadra.

Il gol è arrivato all’82’ quando dopo soli 5′ dal suo ingresso in campo stravolge il match portando esplosività ed entusiasmo e riaccendendo la gara.

Con una percussione centrale di Mkhitaryan che porta a spasso un paio di avversari, scarico a destra per Felix che calcia e batte Sirigu. Siglando il suo primo gol in Serie A.

Ma l’eurogol arriva al 94′ e a realizzarlo è ancora lui: il talento ghanese scoperto da Mourinho.

Scarico di El Shaarawy e destro a giro all’incrocio dei pali di Felix, imprendibile per Sirigu.

Doppietta personale e tre punti fondamentali per la Roma.

Genoa-Roma: le pagelle e il tabellino della partita

GENOA – ROMA 0-1

Marcatori: 82′ e 94′ Felix (R)

Ammoniti: 32′ Cambiaso, 40′ Veretout, 78′ Sabelli

GENOA (3-5-2): Sirigu 6; Biraschi 6, Masiello 6,5, Vasquez 5,5; Sabelli 6, Sturaro 5,5, Badelj 5,5, Rovella 6, Cambiaso 5,5; Pandev 5,5 (63′ Hernani 5,5), Ekuban 5,5. Allenatore: Shevchenko

ROMA (4-4-2): Rui Patricio 6,5; Karsdorp 6,5, Mancini 6, Kumbulla 6 (87′ Smalling sv), Ibanez 6,5; El Shaarawy 6,5, Pellegrini 5,5 (92′ Bove sv), Veretout 5,5, Mkhitaryan 7; Shomourodov 5 (75′ Felix 8), Abraham 5. Allenatore: Mourinho.

Nella prossima gara la Roma di Mourinho affronterà il Torino in casa, domenica 28 novembre alle 18 mentre il Genoa sarà ospite dell’Udinese nel lunch match.