L’opinionista del programma di Maria De Filippi è uno dei personaggi più amati dal pubblico. Ma quanto guadagna?

L’opinionista del programma di Maria De Filippi su Canale 5 tiene banco ormai da inizio anni 2000 nel dating show più seguito di sempre in tv accanto all’ormai fedele partner in crime Tina Cipollari.

Prima di partecipare al programma pomeridiano, Gianni Sperti è però stato nel corpo di ballo del talent show “Amici” (dal 2006 al 2009), un legame dunque che continua nel tempo con la padrona di casa che ha creduto in lui ed ha investito nella sua figura.

Gianni è un ballerino completo, da giovanissimo ha studiato rock acrobatico e a partire dai 16 anni si è specializzato in danza classica e moderna. L’opinionista originario di Manduria ha debuttato in televisione però nel 1995, entrando nel cast dello show “La sai l’ultima? VIP”, poi “Stelle sull’acqua” e soprattutto “Buona Domenica”.

In molti, dopo tanto tempo seduto in trasmissione, si chiedono però a quanto ammonti realmente il suo stipendio. Cerchiamo di far luce sulla cifra in ballo.

Quanto guadagna Gianni Sperti? La cifra

Classe 1973, Gianni è stato sposato con la showgirl Paola Barale, conosciuta proprio all’interno de “La sai l’ultima?”. Le nozze nel 1998 ma solo dopo quattro anni l’annuncio della separazione.

La vita privata dell’opinionista è celata nell’ombra, al momento non sappiamo se il suo cuore batta per qualcuno. Quello che è certo però nella sua vita, è la cifra che percepisce come cachet a “Uomini e Donne”.

Come per la collega di sedia Tina Cipollari, anche Sperti guadagna circa 2mila euro a puntata per un totale di 6-8 al mese registrate che portano ad un incasso complessivo tra i 12mila e 16mila euro.

Un bel gruzzoletto dunque per il ballerino impegnato però anche su più fronti, spesso è ingaggiato come volto e testimonial di campagne pubblicitarie di noti brand del lusso che fanno aumentare di parecchio il suo gruzzoletto personale.