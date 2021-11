Giulia Valentina, avete mai visto la sua cabina armadio? Da sogno – VIDEO

La nota influencer ha aperto le porte della sua cabina armadio ai follower che così hanno potuto vedere le meraviglie che possiede con orgoglio.

Si è fatta strada piano piano diventando oggi una delle influencer più amate di sempre, non solo per merito della relazione passata con Fedez e l’amicizia con Paola Turani e Tess Masazza.

Parliamo di Giulia Valentina che nel 2017 ha condotto l’Eurovision Song Contest e che da anni arricchisce il suo canale YouTube con lezioni in pillole di inglese che ha imparato nei suoi viaggi studio all’estero.

Fashion blogger testimonial di brand di abbigliamento di lusso, Giulia non aveva mai aperto le porte della sua cabina armadio per farla vedere ai fan. Il breve video mostra i suoi tesori nascosti.

Giulia Valentina apre le porte di casa sua, che meraviglia!

“Dalla sede di @misuraemme_spa in Brianza a casa mia ✨ quando da ragazzina immaginavo la mia casa ‘da grande’ sicuramente non riuscivo ad immaginarla così bella. Grazie, quello che fate è ancora più bello di quello che sognavo! La domanda che mi faccio anche io ora è: ma dove mettevo queste cose nella casa vecchia? 😂”.

La bella influencer ha colto l’occasione dopo aver terminato i lavori di ristrutturazione nella nuova casa milanese dove si trova a vivere ora. Ha mostrato un reel velocizzato del prima e dopo, da quando in negozio le stavano progettando l’ambiente al risultato finale in pianta stabile completamente arredato al meglio.

Vediamo una parete intera adibita solo a scarpiera (Giulia nelle stories ha però confessato che mancano le sneakers perchè sono troppe e lì non ci stanno), varie ante di vetro trasparente per abiti, giacche e pantaloni e cassetti a perdita d’occhio con maglioni, intimo di pizzo e borse dei brand più disparati anche super lusso.

65mila like per lei in poche ore dalla condivisione e messaggi super estasiati: “Posso aggiungere l’intera cabina armadio (comprensiva di contenuto) alla letterina per babbo natale?“, “😍Un sogno!!!!! Complimenti!“, “Posso morire lì dentro?😂”.