Le pagelle e il tabellino di Inter-Napoli gara utile per la tredicesima giornata di campionato, appena terminata.

Il Napoli non approfitta del passo falso del Milan a Firenze e si ferma contro l’Inter di Simone Inzaghi.

I neroazzurri con un secco 3-1 recuperano tre punti a entrambe le capoliste e accorciano, ambendo alla vetta della classifica.

Al 18′ passano in vantaggio i partenopei: Insigne smista per Zielinski, il polacco dal limite fulmina Handanovic.

Al 23′ viene concesso un calcio di rigore in favore dell’Inter: l’arbitro, dopo aver rivisto le immagini al VAR, concede il penalty per un tocco di braccio in area di Koulibaly dopo la conclusione di Barella. Si fa trovare pronto dagli undici metri Calhanoglu che trasforma.

Prima dell’intervallo raddoppiano i neroazzurri: corner di Calhanoglu, Perisic anticipa tutti sul primo palo e di testa batte Ospina.

Tris dell’Inter al 61′: Correa innesca Lautaro, l’argentino in area di destro trafigge il portiere e spezza l’incantesimo di Mister Spalletti.

Tuttavia al 79′ Dzeko perde palla e Mertens si inventa un eurogol che riaccende le speranze del Napoli.

Attualmente Napoli e Milan restano ferme a 32 punti in classifica, sempre al comando della Serie A mentre l’Inter accorcia portandosi a 28 punti, dunque a -4 dalla vetta.

Inter – Napoli: pagelle e tabellino

INTER – NAPOLI 3-1

RETI: 18′ Zielinski 25′ rig. Calhanoglu 44′ Perisic 61′ Lautaro Martinez, 79′ Mertens (N)

INTER (3-5-2): Handanovic 5,5; Skriniar 7, Ranocchia 6, Bastoni 6,5; Darmian 7, Barella 6,5 (74′ Dimarco 6), Brozovic 6,5, Calhanoglu 7,5 (62′ Vidal 5,5), Perisic 7; Lautaro 7 (74′ Gagliardini 6), Correa 6,5 (62′ Dzeko 5,5).

A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Vecino, Dzeko, Kolarov, Sensi, Vidal, D’Ambrosio, Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi.

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 5, Rrahmani 5, Koulibaly 6, Mario Rui 5; Anguissa 5,5, Fabian Ruiz 5,5, Zielinski 6,5; Lozano 6 (74′ Elmas 6), Osimhen 5,5 (54′ Petagna 5,5), Insigne 5,5 (74′ Mertens 7). A disposizione: Meret, Marfella, Malcuit, Juan Jesus, Ghoulam, Petagna, Lobotka Allenatore: Luciano Spalletti.

Arbitro: Valeri.

AMMONIZIONI: 9′ Osimhen 25′ Koulibaly 34′ Rrahmani 40′ Calhanoglu

Nella prossima gara l’Inter affronterà il Venezia in trasferta, sabato 27 novembre alle 20:45. Il Napoli, invece, ospiterà la Lazio, domenica 28 novembre alle 20:45.