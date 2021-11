La meravigliosa Justine Mattera si abbandona stavolta in uno shooting dal vedo non vedo spettacolare, i fan impazziscono per lei.

Classe 1971, ed un travolgente spirito d’iniziativa su una pluralità di campi invidiabili nel mondo dello spettacolo, l’intellettuale e sportiva soubrette, Justine Mattera, resta ancora una volta al centro dell’attenzione. Sui social network, quanto nella vita reale dei suoi ammiratori.

Dopo aver partecipato nella giornata di ieri, sabato 20 novembre, ad una gara, sponsorizzata da “Trek Bikes Italia” e dalla media difficoltà, in quel del “Pain Cave Milano“, Justine ha deciso di sfoggiare alcuni irresistibili outfit per quella che sarà la serata organizzata dall’agenzia di “A&J All Sports Sa“. E divenendo in tal modo la presenza più interessante di tutto il weekend.

“Che splendore” Justine Mattera si lascia andare: il completino è invisibile non nasconde nulla – FOTO

